Mario Giuliacci insultato sui social per le previsioni sulla fine del caldo, il meteorologo minaccia denunce

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il colonnello Mario Giuliacci, celebre meteorologo ed ex volto Mediaset, reagisce agli insulti social ricevuti dopo alcune previsioni meteo rivelatesi errate sulla fine del caldo africano. L’esperto non ci sta e annuncia querele per diffamazione, ribadendo che la notorietà non giustifica offese gratuite o accuse infondate.

Insultato sui social per le previsioni meteo

A 85 anni Mario Giuliacci ha manifestato di non poter tollerare più gli attacchi ricevuti sui propri canali social. Il colonnello dell’Aeronautica Militare, per decenni volto delle previsioni meteo in tv, è dovuto intervenire pubblicamente dopo che negli ultimi giorni si erano moltiplicati commenti sprezzanti nei suoi confronti.

Gli insulti sono comparsi sulla pagina Facebook “Meteo Giuliacci”, seguita da centinaia di migliaia di persone. Sono stati la risposta spropositata ad alcuni suoi annunci sulla fine imminente dell’ondata di caldo africano, che però non hanno trovato riscontro nella realtà.

Lo sfogo di Giuliacci

L’episodio è certamente comune a chiunque si occupi di meteorologia, disciplina per sua natura soggetta a revisioni e correzioni. Eppure non ha risparmiato a Giuliacci insulti personali e accuse.

Il colonnello ha scelto di rispondere con un messaggio pubblico diretto, in cui ha annunciato l’intenzione di procedere per vie legali contro chi lo ha offeso.

Nel testo, diffuso sui suoi profili, Giuliacci ha spiegato che chi lo insulta gratuitamente non può più essere considerato un semplice follower critico, ma un soggetto passibile di denuncia.

Perché cita la diffamazione

Il meteorologo ha citato espressamente l’articolo 595 del Codice penale, quello che disciplina il reato di diffamazione, sottolineando come la fattispecie si configuri quando la persona offesa è assente, l’espressione lesiva raggiunge almeno due persone e vengono diffuse offese o accuse non veritiere, anche attraverso i social network.

Giuliacci ha inoltre ricordato che quando l’offesa passa da piattaforme come Facebook o Instagram, scatta l’aggravante prevista dalla norma, con pena che può arrivare fino a tre anni di reclusione oppure una multa che parte da 516 euro.

Infine, il meteorologo ha voluto chiarire un concetto che ritiene centrale: essere un personaggio pubblico comporta sì una maggiore esposizione al giudizio altrui, ma questo non equivale a un lasciapassare per insulti gratuiti, illazioni o attribuzioni di comportamenti disonorevoli privi di fondamento.

Ironia della sorte, negli ultimi giorni il colonnello si era anche distinto per essersi scusato pubblicamente con i suoi follower, ammettendo che “qualcosa è andato storto” riguardo ai tempi che aveva previsto per la fine del caldo.