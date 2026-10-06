Mario Giuliacci si aspetta temporali e calo delle temperature da Nord a Sud, previsioni meteo fino al weekend

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci in Italia sono in arrivo temporali, oltre a un calo delle temperature da Nord a Sud. Il colonnello ha parlato di un “deciso cambio di regia” legato a due perturbazioni, una proveniente dalla Germania e una dalla Spagna, che interesseranno prima il Centro-Nord Italia e poi il Meridione.

Previsioni meteo Giuliacci: dove pioverà in Italia

Nella sua consueta rubrica sul canale Youtube MeteoGiuliacci, il colonnello ha riferito che sono previsti rovesci e temporali, “che sul Lazio potranno essere di forte intensità”, nella giornata di martedì 6 ottobre.

Rovesci e temporali sono attesi anche nella giornata di mercoledì 7 ottobre, “su Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, Calabria e Sicilia”.

Sempre mercoledì sarà in arrivo un’altra perturbazione, “più intensa”, che giovedì 8 ottobre “porterà rovesci e temporali diffusi al Centro-Nord, forti sul Levante Ligure, sulla Toscana, sul Lazio e sul Friuli-Venezia Giulia”.

Venerdì 9 ottobre sono attesi “rovesci e temporali su tutta l’Italia, che potranno insistere in parte sulle regioni meridionali anche nella giornata di sabato”.

Quanto pioverà in Italia

Il “deciso cambio di regia” nella situazione meteo in Italia porterà nei prossimi giorni tanta pioggia sul nostro Paese.

Nello specifico, il colonnello Mario Giuliacci ha spiegato che “avremo piogge abbondantissime sulle regioni tirreniche, abbondanti sulla Lombardia e il Triveneto e piogge moderate sul resto d’Italia”.

La situazione delle temperature in Italia

In base alle più recenti previsioni meteo di Mario Giuliacci, anche per quanto riguarda le temperature l’Italia è attesa da una svolta.

Le temperature, ha riferito l’esperto, “subiranno un crollo tra il 7 e il 9 ottobre“, con un calo più accentuato di 4-5 gradi nel Nord Italia e sulle regioni adriatiche, “un po’ di meno” sulle regioni tirreniche. “Un bel calo” delle temperature è atteso sulle isole maggiori.