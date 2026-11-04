Mario Giuliacci spiega che presto finirà il freddo, ma attenzione alla pioggia prima del bel tempo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Mario Giuliacci fa il punto delle previsioni meteo per il mese di novembre dopo il freddo dei primi giorni del mese: “La partenza ci aveva illuso come se fosse un inizio d’inverno”. Secondo il meteorologo è previsto un cambiamento importante delle temperature, infatti avverte che “il freddo allenterà la presa per fare spazio al bel tempo”. Attenzione però alle piogge, in particolare in Calabria e Sicilia.

Quando finirà il freddo per Mario Giuliacci

In un video sul suo canale YouTube, Mario Giuliacci annuncia che probabilmente “dovremo cambiare musica”.

Dopo un inizio di novembre con aria fredda, le temperature potrebbero aumentare.

L’esperto meteorologo precisa che i valori saranno bassi ancora per qualche giorno su gran parte dell’Italia.

“Tra il 7 e il 14 novembre si cambia musica perché il freddo allenta la sua presa”, le parole di Mario Giuliacci.

Per quanto riguarda la prima settimana di novembre, le temperature minime raggiungono il valore più basso e i freddi venti dai Balcani raggiungono la massima intensità.

Quando arriva l’alta pressione

Nella seconda settimana di novembre “tornano correnti più miti e più piovose di tipo Atlantico che interesseranno soprattutto le regioni di nord-est e regioni tireniche”.

Mario Giuliacci sottolinea che “le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, ma attenzione di notte e al primo mattino farà ancora freddo al Centro-Nord”.

L’alta pressione è prevista “tra il 15 e il 20 novembre che porterà condizioni di bel tempo e poche piogge, probabilmente limitate per lo più alle regioni meridionali. Le temperature saranno gradevoli nelle ore centrali del giorno, ma durante la notte continuerà a fare freddo”.

Attenzione alle piogge

Nelle previsioni del tempo per il mese di novembre, Mario Giuliacci evidenzia anche che ci saranno piogge localmente forti in alcuni giorni.

“Fino al 6 novembre, dunque, proseguirà il freddo, anche se in graduale attenuazione. Poche piogge al Nord e sulle regioni del versante tirrenico, mentre sarà molto piovoso al Sud. Attenzione, non si escludono precipitazioni localmente abbondanti, anche intense, soprattutto in prossimità di Sicilia e Calabria”.