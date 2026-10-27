Mario Giuliacci star dei social, dalle previsioni meteo sulla cyclette in palestra al messaggio ai "tuttologi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il meteorologo Mario Giuliacci ha pubblicato alcuni video in cui spiega la differenza tra una previsione del tempo a breve termine e le tendenze a più lungo termine, rivolgendosi anche ad alcuni commentatori “tuttologi”, che sostengono che non si possano fare previsioni oltre pochi giorni.

I video di Giuliacci sulle previsioni a lungo termine

Nei video, pubblicati sia sul suo canale YouTube sia sul suo profilo Instagram, Giuliacci ha spiegato nel dettaglio il modo in cui i meteorologi possono fare previsioni anche a lungo termine, che arrivano fino a tre settimane nel futuro.

Non si può chiedere oggi quale sarà il meteo per il 12 di novembre, questo è impossibile. Ma si possono dare delle idee, delle tendenze, anche a tre settimane.

ANSA

Il meteorologo ha spiegato che queste tendenze possono essere leggermente imprecise sia a livello temporale, sia a livello geografico, ma sono basate su misurazioni scientifiche.

Giuliacci contro i tuttologi

In due diversi video, Giuliacci se la prende con i “tuttologi“, vale a dire con alcuni utenti che, commentando sotto i suoi video, sostengono che non si possa prevedere il meteo a tre settimane di distanza.

Il meteorologo ha sostenuto che, invece, sia possibile fare previsioni anche su intervalli di tempo molto lunghi, grazie nuovi metodi di analisi del meteo.

“Ogni giorno il modello europeo fa 100 previsioni, fino a 15 giorni, in una settimana sono 700 previsioni. Se di queste, l’80% mi indicano un certo risultato in un determinato arco di tempo, io posso dire che ci sarà l’80% di probabilità che si verifichi quell’evento meteorologico” ha spiegato Giuliacci.

Le tendenze per le prossime settimane

Giuliacci ha quindi spiegato, dalla cyclette della palestra, la tendenza per le successive tre settimane. La prossima, fino al 1 di novembre, dovrebbe essere piovosa sull’Adriatico, al Sud e sulle Isole. Le temperature scenderanno, soprattutto al Nord.

Dal 2 al 9 di novembre la situazione si manterrà simile, con venti balcanici che porteranno temperature sotto la media e piogge sul medio Adriatico, che potrebbero diventare nevicate sugli Appennini.

Dal 9 al 16 novembre le temperature dovrebbero tornare nella media, ma le piogge interesseranno tutta l’Italia, con nevicate su Alpi e Appennini.