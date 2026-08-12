Mario Giuliacci sulla burrasca di Ferragosto che porterà via il caldo, "temporalata e finirà la sofferenza"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Questo caldo andrà avanti fino a Ferragosto poi arriverà una perturbazione atlantica, una temporalata”, queste le parole di Mario Giuliacci che con le sue previsioni ha annunciato quando finisce il caldo che ha caratterizzato l’estate 2026.

Quando finisce il caldo, le previsioni di Mario Giuliacci

In un intervento a Radio Radio pubblicato sui suoi social, Mario Giuliacci ha spiegato quando ci sarà la tregua dal caldo.

Prima però ha spiegato perché le temperature sono aumentate così tanto durante l’estate.

“Non è più il famoso anticiclone dell’Azzorre, ma l’anticiclone nordafricano”, ha specificato.

“Il Circolo Polare si riscalda di 3 o 4 gradi e non di 1 grado come il resto del pianeta, quindi il Circolo Polare si riscalda più dell’Equatore e questo fa sì che per una progressione di causa-effetto-causa-effetto l’anticiclone africano diventi più forte più potente, quindi in grado di raggiungere più spesso l’Italia e fermarsi anche per un mese”, le sue parole

La temporalata di Ferragosto

Durante il suo intervento, Mario Giuliacci ha sottolineato come questo anticiclone sia presente da più giorni.

Infine, ha spiegato perché il caldo andrà avanti fino a Ferragosto.

“Dopo il 15 agosto arriva una perturbazione atlantica, una volta si chiamava la burrasca di Ferragosto, quest’anno sarà una temporalata”.

Per spiegare l’effetto della perturbazione, il meteorologo ha citato Il 5 maggio di Alessandro Manzoni.

“Tra il 17 e il 20 agosto ci sarà una temporalata, io direi, dalle Alpi alle Piramide, dal Manzanarre al Reno”.

Meteo, cosa succederà dopo il 15 agosto

Per Mario Giuliacci “tutti quanti ne avranno un beneficio”.

L’esperto ha spiegato che “finalmente questa sofferenza finirà e arriveranno le tanto desiderate piogge”.

In particolare le perturbazioni ci saranno soprattutto al centro Nord e meno al Sud.

Inoltre la tendenza per la seconda metà di agosto “sembra più atlantica che africana, per cui anche nell’ultima settimana di agosto sembra che prevalgano le correnti atlantiche”.

Le previsioni di Mario Giuliacci dopo il 15 agosto sono chiare: “Caldo meno rovente, più perturbazione, più piogge”.