Mario Gregoraci "seguiva e minacciava" Rosita Gentile, le accuse dell'ex del papà di Elisabetta

Rosita Gentile è tornata a parlare della sua storia, ormai finita, con Mario Gregoraci, padre di Elisabetta e Marzia Gregoraci. E delle violenze da lei denunciate. Negli studi di Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, la donna ha ripercorso i conflitti e gli atteggiamenti di Gregoraci, accusato di essere un violento. Gentile avrebbe inoltre subito un aborto, ma la difesa di Gregoraci parla di un evento spontaneo.

Mario Gregoraci e Rosita Gentile, denunce fra le parti

“Dalla denuncia non è cambiato niente, anzi è peggiorato perché continuo ad essere perseguitata e diffamata”, ha raccontato Rosita Gentile. “Mi vengono mosse accuse false”.

La ricostruzione di Nuzzi: Gregoraci ha contro-denunciato l’ex compagna, ma la sua denuncia è stata archiviata perché “ritenuta dal giudice destituita di ogni fondamento”.

Rosita Gentile e l’aborto

Uno degli eventi più drammatici della vita di Rosita Gentile è avere subito un aborto, un evento oggetto del contendere fra le parti. “Se sei in dolce attesa e le violenze ti inducono la perdita del bambino, credo che sia un reato”, ha commentato il conduttore.

La questione è tuttora oggetto di confronto fra le parti, per cui Rosita Gentile ha preferito non approfondire: “Questo sarà al vaglio dei giudici, in tribunale. Saranno fornite delle prove”. La difesa di Gregoraci parla di un aborto spontaneo.

Rosita Gentile e l’accusa di “violenze continue”

“Le violenze erano sistematiche e continue. Erano una valvola di sfogo per varie situazioni”, ha proseguito la donna.

Quella della coppia, è stato raccontato in studio, “era una quotidianità fatta di molti silenzi, a volte, perché potevo addirittura prevedere quando succedevano alcune situazioni. Conoscevo il suo carattere, il suo modo di cominciare la discussione e quindi facevo di tutto per evitarla, però era impossibile a volte, perché per lui era una scappatoia da varie situazioni, per cui poi poteva avere un alibi per poter fare quello che decideva di fare”.

E ancora: “Stavo veramente male e ogni volta che provavo a risolvere qualcosa diventava sempre più aggressivo e la dinamica peggiorava”.

L’accusa di stalking

La donna ha denunciato per stalking Mario Gregoraci. “La convivenza era diventata complicata, al che nel 2021 io lo mandai via da casa mia”.

Rosita Gentile ha raccontato una serie di episodi: il cancello di casa legato con un filo, così da capire se la donna uscisse; gli appostamenti per vedere se la luce di casa fosse accesa; i pedinamenti in macchina.

E poi un paio di eventi salienti: in un caso, secondo il racconto, mentre la donna era seduta al tavolino di un locale, Gregoraci si sarebbe avvicinato e avrebbe bevuto dal suo bicchiere: “Mi fissò con uno sguardo, come per dire, faccio quello che voglio di te. E andò via”.

Un altro caso raccontato: “Un’altra volta ero seduta su una panchina. Lui mi raggiunse e mi sputò sulle scarpe“.