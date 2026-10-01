Mario Giuliacci, bel tempo quasi ovunque secondo le previsioni e temperature in rialzo sopra i 25 gradi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bel tempo in Italia, ma non ovunque. Stando alle nuove previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, nelle prossime ore è atteso cielo sereno su buona parte del Paese, con alcune eccezioni tra Alpi occidentali e Sardegna. Le temperature sono previste in rialzo, superiori ai 25 gradi con picchi di 30 gradi.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci

Il colonnello Mario Giuliacci, tra le principali figure di riferimento della meteorologia in Italia, ha rivelato sul suo canale Youtube quali sono le previsioni meteo per la giornata di giovedì 1° ottobre.

“L’alta pressione sull’Est europeo”, ha spiegato Giuliacci, “continua a interessare anche l’Italia, portando bel tempo e cielo sereno, con temperature in rialzo al di sopra della media, spesso più prossime ai 30 gradi che ai 25”.

L’esperto di meteo ha poi aggiunto: “Avremo bel tempo ovunque, a parte qualche rovescio sulle Alpi occidentali e qualche rovescio pomeridiano anche sulla Sardegna, con possibilità di temporali a ovest della Sardegna. Sulla regione meridionale, invece, l’alta pressione sarà meno decisa perché insistono venti più freschi provenienti dai Balcani”.

Le temperature in Italia a inizio ottobre

Mario Giuliacci ha fornito un aggiornamento anche sulla situazione temperature in Italia in questo inizio di ottobre.

“Per quanto riguarda le temperature“, ha spiegato ancora il colonnello, “saranno ovviamente in rialzo e perlopiù superiori ai 25°. Quasi ovunque saranno sotto i 30°, tranne che in Sardegna, dove qualche punta di 30° è sicuramente possibile”.

Le previsioni meteo di Giuliacci fino a metà ottobre

In un altro video, il colonnello Mario Giuliacci ha reso noto che tempo farà in Italia fino al 13 ottobre.

L’esperto di meteo, a tal proposito, ha detto: “Dovremmo sopportare ancora 5-6 giorni di questo caldo, che non è un’ondata di caldo, ma l’effetto della presenza di un anticiclone sull’Est europeo che progressivamente entro il 3-4 di ottobre si avvicinerà all’Italia e renderà ancora più intenso il surriscaldamento”.

Giuliacci ha aggiunto: “Fino al 5 ottobre non capiterà quasi nulla perché non ci saranno precipitazioni, se non qualche temporali sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna. Poi tra il 6 e il 9 compariranno le prime perturbazioni atlantiche e tra il 10 e il 13 questa invasione delle correnti atlantiche sull’Italia diventerà più precisa e più decisa, con le piogge che saranno quindi più significative“.

Il colonnello ha spiegato: “Sommando le piogge tra il 6 e il 9 e quelle tra il 10 e il 13, potremmo arrivare a un accumulo di 50 mm, che non è poco, su alcune regioni come il Triveneto e la Liguria, le regioni tirreniche e la Sardegna”.