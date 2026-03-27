Mario Monti attacca Giorgia Meloni, "sta dimostrando di essere molto scarsa nella strategia politica"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il senatore Mario Monti commenta i risultati del referendum e le conseguenti dimissioni, volontarie o sotto pressione, di diversi membri del governo Meloni. Della premier, inoltre, critica la “scarsa” capacità strategica, da Trump alle decisioni post-referendum. Le dimissioni della ministra del Turismo, sempre secondo il senatore, non sono collegate alla sconfitta, ma sono una prova del “saper fare penitenza” di fronte ai cittadini.

Monti: “Meloni scarsa sulla strategia”

Mario Monti dice di aver sempre considerato Giorgia Meloni una grande politica “e lo è, nel senso della tattica politica”.

L’ex premier parla a Tagadà, su La7, intervenendo nel merito delle dimissioni di Santanchè e in generale sulle turbolenze che stanno scuotendo il governo Meloni.

ANSA

Spiega però che la premier “sta mostrando, da un anno e rotti in qua, che è molto molto scarsa nella strategia politica, nella visione politica”. Fa un esempio: l’immobilismo sul posizionamento, troppo vicino a Donald Trump.

Sulle dimissioni di Santanchè

Le dimissioni di Daniela Santanchè, arrivate sotto pressione della premier Giorgia Meloni, non dipenderebbero direttamente dalla sconfitta al referendum. Secondo il senatore Mario Monti, infatti, la ministra del Turismo non era direttamente collegata alle ragioni del referendum.

Aggiunge un “ma”, ovvero che dopo la sconfitta al referendum il governo Meloni ha dovuto “fare penitenza”. Il senatore dice che l’esecutivo, “sconfitto e spesso criticato per l’arroganza”, deve ora dare prova di saper fare anche penitenza.

E quindi, anche se Santanchè non era direttamente coinvolta nel referendum, prosegue Monti, “non c’è dubbio che i suoi precedenti pubblici e privati abbiano creato molti problemi”.

Le parole di Santanchè

L’opinione di Mario Monti non si allontana troppo da quanto dichiarato dalla stessa ex ministra del Turismo. Nella lettera alla premier, infatti, scrive che voleva che le sue dimissioni fossero separate dai commenti sul referendum, perché “non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me”.

Nella lettera, Santanchè cerca di allontanarsi dal caso Delmastro, definendolo una vicenda diversa.

Ci tiene inoltre a sottolineare che il suo certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione “non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”.