Mario Monti attacca Roberto Vannacci a Cernobbio: "Combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Mario Monti ha accusato Roberto Vannacci di riprodurre la retorica del fascismo durante il confronto pubblico andato in scena al Forum Teha di Cernobbio. L’ex presidente del Consiglio ha detto che continuerà a combattere quel tentativo fino all’ultima energia. Il leader di Futuro Nazionale ha respinto le accuse, definendole ridicole, e ha rivendicato la piena legittimità del proprio programma.

L’attacco di Monti a Cernobbio

Come riporta l’Ansa, Monti ha chiuso il proprio intervento con una dichiarazione netta rivolta all’europarlamentare seduto accanto a lui.

“Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all’ultima mia energia il tentativo di ricostruire quella retorica”, ha affermato l’ex premier.

Nel passaggio precedente aveva precisato di non ravvisare la ricostituzione del Partito fascista, ma di individuare un aspetto che ha definito il più insidioso.

“Trovo in lei la ricostruzione della narrativa, della retorica dello spirito del fascismo”, ha detto secondo quanto riportato da Open, aggiungendo il riferimento a una rivendicata superiorità dell’Italia e degli italiani.

Il complesso Calimero e le critiche al programma

L’economista ha poi descritto il meccanismo che a suo giudizio alimenta quella narrazione, definendolo complesso Calimero.

Il ragionamento è che dall’orgoglio per l’italianità si passi alla rivendicazione di un rispetto negato, fino alla promessa di far pagare il conto a qualcuno.

Monti ha detto di temere una ricostruzione psicologica dell'”italietta“, in una fase in cui i governi non riescono a garantire crescita e la soddisfazione dei cittadini viene cercata sul terreno identitario.

Nel suo intervento ha citato anche la base ideologica programmatica di Futuro Nazionale, contestando le posizioni espresse in passato dal docente che l’ha elaborata.

La replica di Vannacci sull’Europa e sulla Costituzione

Vannacci ha respinto le contestazioni parlando di accuse prive di fondamento e sostenendo che nel proprio programma non c’è nulla al di fuori della Costituzione, che a suo avviso va però aggiornata.

Buona parte del suo intervento è stata dedicata all’Unione europea, di cui ha criticato l’immobilismo istituzionale.

L’eurodeputato ha ricordato che l’eurozona produceva il 30% del Pil mondiale mentre oggi si attesta intorno al 15%, citando i Paesi che hanno scelto di restarne fuori.

Ha parlato inoltre di schizofrenia riferendosi al sostegno europeo all’Ucraina accompagnato dalle importazioni di gas russo.