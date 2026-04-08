Mario Monti dà del fascista a Donald Trump e si scaglia contro Giorgia Meloni: "Doveva farlo ragionare"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mario Monti usa la clava con Donald Trump: con un linguaggio paludato nella forma ma durissimo nella sostanza, il senatore a vita ed ex premier si è scagliato contro il presidente Usa, accostandolo al fascismo. L’attacco è avvenuto nel corso della trasmissione Realpolitik, su Rete 4. Monti ha aggiunto che la premier Giorgia Meloni avrebbe dovuto sfruttare il proprio ascendente per far ragionare Trump.

Mario Monti contro Donald Trump

L’intervista andata in onda nella serata di mercoledì 8 aprile è stata introdotta da un riferimento a “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin. E Monti ha rivisto in Trump qualcosa del film.

“Purtroppo le differenze sono poche e le analogie sono due: nella leggerezza irresponsabile del comportamento ed anche – ahimè – nei contenuti delle visioni politiche del presidente Trump”.

ANSA

Il senatore a vita ha precisato di non voler definire Trump un nazista, ma ha sottolineato come, a suo giudizio, negli ultimi ottant’anni non si sia mai vista una personalità politica occidentale “così vicina ideologicamente al fascismo”.

L’Ue e Trump

Secondo il parere di Mario Monti solo un’Unione europea davvero coesa può riuscire a tenere testa all’attuale inquilino della Casa Bianca.

“Mi sembra che l’esperienza di diversi Paesi europei, e non europei, in questi ultimi sei mesi mostri che se si lusinga Trump, lui chiede sempre di più”, ha commentato Mario Monti, aggiungendo che se a Trump “qualche volta gli si dice di no, può persino diventare ragionevole”.

Per arrivare a tale risultato, però, serve “un’Europa un pochino più unita”, ha aggiunto l’ex premier.

Mario Monti su Giorgia Meloni

Poi il riferimento a Giorgia Meloni, alla quale Monti riconosce un ruolo di primissimo piano e alla quale, ha assicurato, non intende “certamente dare lezioni”.

“Perché l’Europa diventi un pochino più unita – ha argomentato Monti – bisogna che la personalità politica più forte dell’Europa in questo momento, o perlomeno fino a dieci giorni fa, fino al referendum, cioè Giorgia Meloni tessa un po’ più di filo sul telaio europeo, senza necessariamente rincorrere il presidente Trump in quei castelli di egocentrismo pazzesco come il cosiddetto Board of Peace”.

Mario Monti è stato presidente del Consiglio dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013.