Mario Roggero accusato dall'ex fidanzato della figlia, "mi ha preso a pugni e poi ha puntato la pistola"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Mario Roggero era stato accusato dall’ex fidanzato della figlia. L’episodio risale al 2005 e nella testimonianza il ragazzo dice chiaramente: "Mi ha preso a pugni e poi ha puntato la pistola". Roggero si era presentato a casa sua dopo un litigio e la fine della relazione tra i due. L’episodio è citato anche nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che ha condannato in via definitiva il gioielliere a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio volontario.

Mario Roggero accusato dall’ex fidanzato della figlia

L’episodio, venuto alla luce da qualche giorno, è un precedente giudiziario risalente al 2005.

All’epoca Mario Roggerom (ora nel carcere di Bollate) venne accusato, processato e condannato per minacce aggravate dopo aver affrontato e minacciato l’ex fidanzato della figlia con una pistola .

Proprio a seguito di quella condanna, a Roggero venne revocato il porto d’armi, sebbene continuò a detenere l’arma utilizzata poi nella tragica rapina del 2021 in cui avvenne il duplice omicidio.

Quarto Grado ha trasmesso la testimonianza dell’ex fidanzato della figlia, il quale, interrogato, descrive l’aggressione subita nel 2005 da parte del gioielliere oggi 72enne.

Cosa è successo nel 2005

Il 17 dicembre 2005 la figlia di Mario Roggero aveva chiesto l’intervento del padre dopo che l’ex ragazzo l’aveva lasciata a piedi in strada.

Proprio il ragazzo ha spiegato quanto accaduto quella sera: ha ammesso di aver litigato con la figlia di Roggero e di averla lasciata dopo una relazione di due anni.

"Le ho dato degli schiaffi, l’ho picchiata e giustamente lei ha chiamato il padre, che è arrivato e c’è stato un litigio", si sente il ragazzo dire nella testimonianza agli inquirenti.

"Mi ha preso a pugni e poi ha puntato la pistola"

Roggero andò a casa del ragazzo e iniziò una discussione: "Sono arrivato anche i miei genitori e Roggero ha estratto un’arma".

"Non mi ricordo se mi ha dato dei pugni, degli schiaffi, qualcosa sicuramente è successo. Eravamo in tre persone e lui puntava la pistola. Siamo rimasti senza parole e abbiamo cercato di tenerlo fuori dalla porta", ha ribadito il giovane.

"Non è finita qui", avrebbe poi detto Roggero. Nel documento d’archivio si sente anche il ragazzo dire di aver lasciato a piedi la figlia di Roggero, di notte, in una zona lontana da casa: "Infatti ho sbagliato", dice.