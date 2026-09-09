Mario Roggero attende la risposta sulla richiesta di grazia, è in carcere da oltre 50 giorni: "Morale alto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Aggiornamenti sul caso Mario Roggero, condannato a 14 anni e nove mesi per l’uccisione di due rapinatori. Si è conclusa al Tribunale di Sorveglianza di Torino l’udienza sul differimento della pena e sulla richiesta di grazia presentata dal legale del gioielliere, Stefano Marcolini. Il commento all’uscita: “È stata un’udienza molto breve”. Sulla situazione di Roggero nel carcere di Bollate il legale dichiara: “Il morale resta alto”.

L’udienza per il differimento della pena e la grazia

Si è conclusa la prima importante udienza al Tribunale di Sorveglianza di Torino per discutere il differimento della pena e la richiesta di grazia presentata dal legale del gioielliere cuneese Mario Roggero. L’uomo, ricordiamo, è stato condannato a 14 anni e nove mesi per l’uccisione di due rapinatori nell’aprile del 2021.

La prossima data per Roggero è quella del 16 settembre davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per la stessa richiesta. È stato lo stesso Stefano Marcolini, ai microfoni dei giornalisti, a spiegare che è stata un’udienza molto breve, in linea con i tempi consueti dell’udienza di sorveglianza.

“Del resto avevo già depositato una memoria. Abbiamo insistito sulle nostre richieste, il tribunale si è riservato e ci farà sapere nei prossimi giorni“, ha commentato.

Le richieste del legale

La richiesta è quella di far scontare la pena ai domiciliari al gioielliere in attesa della decisione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla grazia. Marcolini, legale dell’uomo, al termine dell’udienza ha ribadito le loro istanze.

Le richieste sono due: la prima, e principale, è il differimento della pena in attesa della decisione del Capo dello Stato; la seconda è la detenzione domiciliare, sempre in attesa del pronunciamento del Presidente della Repubblica. “Io credo e spero che la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino arrivi prima del 16 settembre per ogni opportuna valutazione”.

L’idea, infatti, è che se Torino dovesse dare parere positivo, anche Milano potrebbe muoversi nella stessa direzione ed emettere un parere favorevole.

Come sta Mario Roggero

Mario Roggero ha potuto seguire l’udienza a distanza, ma non è intervenuto. Ad oggi sono più di 50 giorni che si trova nel carcere di Bollate per scontare la condanna.

Come racconta il suo legale: “Si trova bene, compatibilmente con il regime carcerario, e il morale resta alto, soprattutto perché abbiamo queste due udienze”. All’udienza di Milano, inoltre, potrà partecipare in presenza perché l’istituto penitenziario si trova all’interno della circoscrizione di quel tribunale.

Ha anche raccontato che l’uomo lavora in un ufficio dove si occupa di contabilità, e che la moglie e le figlie lo vanno a trovare regolarmente.