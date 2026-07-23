Mario Roggero aveva già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili, ne restano altri 480 mila

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei familiari dei due rapinatori uccisi e il terzo rapinatore ferito, ha già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili nell’udienza preliminare. Ne rimangono altri 480 mila da dare.

La precisazione dell’avvocato di Roggero sul risarcimento

L’avvocato Stefano Marcolini, che assiste Mario Roggero, è intervenuto in collegamento alla trasmissione Morning News nella mattinata di giovedì 23 luglio.

Sul tema risarcimento, il legale ha precisato: “In questi giorni si è detto tanto, anche sulla questione risarcimenti. Io tengo a ribadire che Mario Roggero ha dato spontaneamente 300 mila euro alle parti civili nell’udienza preliminare, quindi in una fase tecnica prima del giudizio di primo grado. Al netto delle somme che poi è stato condannato a dare, 300 mila euro li aveva dati spontaneamente. Ne restano ancora 480 mila“.

L’avvocato Stefano Marcolini ha anche commentato la richiesta di differimento della pena respinta: “Ho sentito Mario Roggero telefonicamente ieri, prima delle notizie giornalistiche, e complessivamente sta bene. Oggi, dopo il collegamento con voi, andrò a Bollate a trovarlo e a portargli per iscritto i provvedimenti, a parlare con lui e a concordare la futura strategia”.

Perché Roggero è stato condannato a risarcire i familiari delle vittime

Mario Roggero è stato condannato a risarcire i familiari dei due rapinatori uccisi e il terzo rapinatore rimasto ferito poiché gli spari sono stati qualificati come due omicidi volontari e un tentato omicidio e non come condotte giustificate dalla legittima difesa.

La legge, infatti, esclude il risarcimento quando è riconosciuta la legittima difesa. L’articolo 185 del codice penale dispone che il reato che produce un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il responsabile al risarcimento.

Nell’aprile 2026 i deputati di Futuro Nazionale Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo hanno presentato un emendamento, dichiarato inammissibile, che escludeva il risarcimento quando il comportamento della persona danneggiata avesse contribuito a provocare il danno e quando il danno fosse derivato da un precedente fatto doloso.

Nel caso Roggero, come spiegato da Pagella politica, una disposizione simile avrebbe potuto incidere sulle richieste dei familiari dei rapinatori uccisi e del rapinatore ferito, perché il danno era stato preceduto dalla rapina. Anche se l’emendamento fosse passato, però, la nuova disciplina civile non si sarebbe applicata automaticamente e retroattivamente a casi già definiti e si sarebbe resa necessaria una specifica disposizione transitoria.

Il post di Giorgia Meloni sul caso Roggero e i risarcimenti

Lo scorso 17 luglio, Giorgia Meloni ha scritto sui social: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto“.

Poi la premier ha annunciato: “Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”.

Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri descrive la proposta in termini più circoscritti: l’esclusione riguarderebbe chi subisce il danno mentre commette determinati reati gravi, tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Chi commette questi reati, in pratica, non può ricevere risarcimenti, anche se subisce dei danni che vanno oltre la legittima difesa dell’aggredito.