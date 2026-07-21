Mario Roggero aveva un conto in Tunisia con 50 mila euro, da dove arrivavano e perché sono stati sequestrati

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La procura di Torino ha sequestrato 50 mila euro a Mario Roggero. Il denaro si trovava su un conto intestato al gioielliere e alla moglie, aperto presso una banca in Tunisia. Il denaro era stato raccolto attraverso una campagna di solidarietà, ma era stato spostato da un conto italiano a uno estero. La Procura ha quindi deciso di sequestrarlo in via cautelativa, per evitare che non risultasse come parte del patrimonio della famiglia quando verranno decretati i risarcimenti.

Sequestrati 50 mila euro a Mario Roggero

È stata la procuratrice generale di Torino Lucia Musti a spiegare nel dettaglio la questione del sequestro di 50 mila euro a Mario Roggero, emersa nei giorni scorsi.

Musti ha scritto in una nota che si tratta di denaro già sequestrato in passato e non di un’operazione nuova. Il sequestro non riguarda i rimborsi alle famiglie delle vittime.

ANSA

Si tratta invece di soldi sequestrati a garanzia delle spese che Roggero dovrà risarcire allo Stato.

Da dove venivano i soldi sul conto in Tunisia

I 50 mila euro sono stati trovati su un conto in Tunisia, che era intestato a Mario Roggero e alla moglie. Il conto era stato aperto prima del processo d’appello, ma dopo quello di primo grado.

Il denaro, secondo quanto riscontrato dalla procura, proviene da una raccolta fondi in favore di Roggero che era iniziata proprio per permettere al gioielliere di coprire le spese processuali.

Inizialmente i soldi erano stati depositati su un conto in Italia, ma sono stati poi spostati in Tunisia tramite bonifico. È stato in quel momento che la procura se ne è interessata.

Il denaro ricevuto da Roggero con le donazioni

Nel 2024, quando iniziò il processo contro Roggero, la famiglia e il gioielliere stesso avviarono la campagna di raccolta fondi per sostenere le spese processuali e gli eventuali risarcimenti.

Non è dato sapere quanti soldi abbiano raccolto i Roggero, ma soltanto in quell’anno, quando la vicenda era molto meno seguita dal punto di vista mediatico, erano arrivati 483 mila euro sul conto. 50 mila di questi erano poi finiti in Tunisia.

La cifra è nota perché, dopo il processo di primo grado, fu stabilita la provvisionale per i risarcimenti alle famiglie delle vittime e quindi fu stimato il valore degli averi della famiglia, tra cui anche il conto su cui erano state depositate le donazioni.