Mario Roggero avvicinato da Bossetti in carcere per dei "consigli", intanto potrebbe lavorare come contabile

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da una settimana Mario Roggero si trova nel carcere di Bollate per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio volontario di due persone che avevano rapinato la sua gioielleria di Grinzane Cavour. Nel penitenziario milanese il gioielliere è stato avvicinato da Massimo Bossetti, il muratore condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, che gli avrebbe offerto il suo aiuto per ambientarsi nel carcere. Intanto Roggero a breve potrebbe iniziare a lavorare come contabile.

Mario Roggero avvicinato da Bossetti in carcere

È trascorsa la prima settimana da detenuto per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo.

L’avvocato Stefano Marcolini racconta a Repubblica che il suo assistito sta gradualmente prendendo confidenza con la vita carceraria. Il suo “umore migliora”, dice il legale dopo l’ultimo colloquio con Roggero.

ANSA

Nella struttura di Bollate il 72enne ha anche incontrato Massimo Bossetti, in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio. I due vanno d’accordo, aggiunge l’avvocato Marcolini.

Bossetti gli avrebbe offerto il suo aiuto, mettendosi a disposizione per consigli e aiuti pratici in questi primi giorni da detenuto.

Ipotesi lavoro da contabile

Secondo quanto riporta Adnkronos, per Roggero intanto c’è la prospettiva di un impiego all’interno del carcere, che del lavoro fa uno dei pilastri del suo programma di reinserimento dei detenuti.

Nei prossimi giorni il gioielliere potrebbe iniziare a lavorare come contabile per l’istituto.

Ma la sua permanenza nel carcere modello di Bollate, dove si è costituito dopo la condanna, non è però scontata.

Il possibile trasferimento da Bollate

Nella maggior parte dei casi infatti nel penitenziario milanese vanno detenuti che hanno già scontato una parte della pena e maturato un lungo periodo di buona condotta.

Il fatto che Roggero sia andato direttamente a Bollate avrebbe suscitato alcune perplessità.

Per il momento il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia ha deciso che può restare a Bollate, ma non è escluso un suo trasferimento nei prossimi giorni.