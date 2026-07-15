Mario Roggero condannato a 14 anni per l'uccisione dei due ladri, confermata la sentenza in via definitiva

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Cassazione rende definitiva la pena per Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina nel 2021. Per i giudici, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ferì anche un terzo uomo, sparò a pericolo ormai cessato e quindi si esclude la legittima difesa. Si conclude così un caso che ha diviso per molto tempo l’opinione pubblica e la politica.

Uccise due ladri, condannato Mario Roggero

La difesa di Mario Roggero aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, che mercoledì 15 luglio lo ha respinto rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. In seguito alla rapina del 28 aprile 2021 alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, il 72enne si rese responsabile dell’omicidio di due ladri, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, e del ferimento di Alessandro Modica.

La prima sezione penale ha così confermato in via definitiva quanto stabilito lo scorso dicembre dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, chiudendo un iter giudiziario durato cinque anni.

Esclusa la legittima difesa

Anche in sede di legittimità è stata esclusa la sussistenza della legittima difesa, rigettando anche l’eventualità nella forma putativa invocata dai legali dell’imputato, l’avvocato Stefano Marcolini e l’analista di difesa Sergio Novani.

Secondo la ricostruzione confermata dai giudici, Roggero aprì il fuoco quando il pericolo non era più attuale. I rapinatori si stavano già allontanando dal negozio, verso l’auto utilizzata per la fuga, e non rappresentavano più una minaccia immediata per l’incolumità sua e della sua famiglia.

La Cassazione ha stabilito anche l’obbligo di versamento del risarcimento danni ai familiari delle due vittime, per un totale di 780mila euro. Una cifra che Roggero ha già parzialmente assicurato, versando circa 300mila euro.

La difesa di Roggero non ha escluso di proseguire nel tentativo di dimostrare la sua innocenza. “Massimo rispetto per questa sentenza ma anche grande delusione, ora attendiamo le motivazioni e valuteremo il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo” hanno dichiarato i legali.

Salvini invoca la grazia

Il caso del gioielliere divide da anni politica e opinione pubblica. Alla notizia della conferma della condanna, il vicepremier Matteo Salvini ha invocato la grazia con un post su X.

“Ritengo profondamente ingiusta questa condanna” ha affermato. “Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché gli venga concessa la GRAZIA. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica”. Nel suo post, Salvini ha parlato di Roggero come “un uomo onesto” che poco ha a che fare con “dei veri criminali”.

Il leader del Carroccio manifesta da anni la sua vicinanza alla causa di Mario Roggero; di recente il gioielliere ha ricevuto anche il sostegno di Roberto Vannacci e del conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani.

Il videomessaggio prima della sentenza

Poche ore prima della sentenza, il gioielliere aveva diffuso sui social un videomessaggio rivolto ai sostenitori, ringraziandoli per gli attestati di solidarietà e per le donazioni raccolte a sostegno delle spese processuali.

Nel video, pubblicato il 14 luglio, Roggero aveva parlato di un’attesa che “ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto”.