Mario Roggero condannato, appello alla petizione per chiedere la grazia anche da Zaccagni e Emanuele Filiberto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La condanna definitiva per omicidio a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che reagì ad una rapina sparando e uccidendo due rapinatori, ha portato numerosi esponenti politici, personaggi televisivi e volti noti dello sport ad esporsi sull’argomento. Tra gli altri Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato di sentenza “distante dal comune sentire di giustizia”, mentre Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, ha condiviso su Instagram il link per la petizione online per chiedere la grazia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mario Roggero condannato, la petizione online

Come riporta il Corriere della Sera, su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere la grazia immediata a Mario Roggero.

L’iniziativa è stata lanciata da Filippo Frugoli, capogruppo della Lega nel Comune di Massa, e Eterno Venturelli.

La petizione chiede al Presidente della Repubblica di intervenire sul caso attraverso un provvedimento di clemenza.

La richiesta nasce dalla convinzione dei promotori e dei firmatari che la condanna sia sproporzionata rispetto al contesto in cui il gioielliere si trovò ad agire.

Mario Roggero, la vicenda

Mario Roggero è stato condannato, il 18 luglio, in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori durante l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

La vicenda risale al 28 aprile 2021.

L’uomo era accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio.

Le parole di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia ha commentato la condanna con un messaggio riportato dal Corriere della Sera.

“Non posso tacere il mio dissenso di fronte a una sentenza che, pur nel rispetto dovuto alla magistratura e al suo giudizio tecnico, appare a molti italiani, e appare anche a me, distante dal comune sentire di giustizia”, ha dichiarato.

Secondo Emanuele Filberto, “un uomo che ha visto irrompere nel proprio negozio chi minacciava la vita di sua moglie e di sua figlia” e che “in pochi istanti si è trovato a reagire a un pericolo reale e non ipotetico” non dovrebbe essere valutato con lo stesso metro di chi delinque “per calcolo o per abitudine”.

L’appello di Salvini e Vannacci

Il Corriere della Sera riporta le parole anche del vicepremier Matteo Salvini intervenuto chiedendo un atto di clemenza.

“Per Mario farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia”, ha dichiarato Salvini, rivolgendosi direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il leader della Lega ha aggiunto che “un uomo di 72 anni che ha lavorato una vita intera non merita di condividere una cella con dei veri criminali”.

Sulla stessa linea si è espresso anche Roberto Vannacci, che ha inquadrato la vicenda nel tema della difesa del domicilio e del luogo di lavoro.

“La difesa è sempre legittima quando si è aggrediti in casa propria o nel proprio luogo di lavoro”, ha affermato.

Per il leader di Futuro Nazionale “non si possono contare i secondi o i centimetri quando c’è di mezzo la vita della propria famiglia”.

Caso Roggero, da Del Debbio a Zaccagni

Il caso Roggero ha provocato reazioni anche fuori dalla politica.

Il conduttore e giornalista Paolo Del Debbio ha parlato di un verdetto che “lascia l’amaro in bocca a milioni di italiani”.

Giuseppe Cruciani ha chiesto sui social la grazia per Mario Roggero, mentre Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della Nazionale, ha condiviso una storia Instagram con il link alla petizione online.