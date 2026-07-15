Mario Roggero condannato per aver ucciso due ladri attacca i giudici: "Mi hanno voluto dare l'ergastolo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mario Roggero saluta i familiari e si prepara a costituirsi in carcere dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi decisa dalla Cassazione. Su Instagram parla di “ergastolo” e chiede ai sostenitori di portare avanti la battaglia per una legge più dura contro la criminalità. Salvini, Fontana e Gasparri chiedono la grazia al Quirinale.

L’ultimo messaggio di Mario Roggero

Le sue parole sono arrivate poche ore dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio dei due rapinatori uccisi durante la rapina del 28 aprile 2021. Mario Roggero ha affidato a un video pubblicato sul proprio profilo Instagram l’ultimo messaggio da uomo libero, prima di presentarsi in carcere.

“È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo”, ha detto il gioielliere di Grinzane Cavour.

Roggero ha poi lanciato un appello ai suoi sostenitori: “Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l’ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti”.

Il commento dei legali

I giudici della prima sezione penale hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori dell’imputato, gli avvocati Stefano Marcolini e Sergio Novani, che all’uscita dal Palazzo di giustizia hanno espresso amarezza per l’esito.

“Siamo assolutamente sorpresi, estremamente delusi” hanno commentato. “Il ricorso era estremamente articolato. Ritenevamo che ci fossero buone speranze di ottenere una sentenza favorevole”.

I legali non escludono un ulteriore passaggio giudiziario, annunciando che “probabilmente potrebbe esserci qualche strascico a Strasburgo, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo”, e hanno confermato che Roggero si sarebbe costituito già nella stessa giornata, senza attendere oltre.

Le reazioni politiche

La sentenza ha immediatamente riattivato il fronte politico a lui vicino. Matteo Salvini ha pubblicato su Instagram un appello diretto al Quirinale, chiedendo al presidente Sergio Mattarella la grazia per “un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con veri criminali”, definendo la condanna “profondamente ingiusta” e ricordando che il gioielliere ha reagito “a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio”.

Al fianco del leader leghista si è schierato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, pronto a sostenere la richiesta di grazia.

Anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto ai microfoni di Giornale Radio: “Sono molto sorpreso e amareggiato da questa decisione. Sono veramente sconcertato, dispiaciuto, ed esprimo piena solidarietà a Roggero, spero si possa trovare il modo di non destinarlo a un epilogo infausto”.