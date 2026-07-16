Mario Roggero condannato per omicidio, centrodestra si mobilita per chiedere la grazia con la raccolta firme

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Centrodestra unito per chiedere la grazia nei confronti di Mario Roggero. I capigruppo di tutti i partiti di maggioranza hanno lanciato una raccolta firme a sostegno del gioielliere condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi, per aver sparato e ucciso due rapinatori a Grinzane Cavour nel 2021. La petizione fa seguito all’appello rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal vicepremier leghista Matteo Salvini.

Mario Roggero condannato: l’appello di Salvini e Tajani

La condanna nei confronti del 72enne è diventata definitiva dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato la pena stabilita in Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio dei due ladri, e il ferimento di un terzo, che avevano rapinato la sua gioielleria in provincia di Cuneo, il 21 aprile del 2021.

In attesa delle motivazioni, che la difesa aspetta per valutare il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, il vicepremier Matteo Salvini ha chiesto la grazia per Roggero, dichiarando di voler fare “tutto il possibile” per cancellare una condanna ritenuta da lui “ingiusta”.

Anche Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier leader di Forza Italia, ha chiesto la grazia per il gioielliere:

La raccolta firme per la grazia

Dopo la sentenza il gioielliere ha pubblicato sui suoi profili social un video rivolto ai suoi sostenitori: “È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo” ha detto, chiedendo a coloro si sono schierato al suo fianco di continuare essere la sua voce.

Nonostante nel video avesse dichiarato che si sarebbe costituito, Roggero ha deciso di non presentarsi in carcere, per attendere l’ufficialità della richiesta di carcerazione.

Alla notizia della condanna di Roggero il centrodestra ha preso immediatamente posizione, promuovendo anche una raccolta firme per concedere la grazia al 72enne, a nome dei capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d’Italia, Udc, Maie-Centro Popolare: “Riteniamo – si legge in una nota congiunta – che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all’ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto”.

La foto esposta dai leghisti

“Mario libero subito”. Si conclude così l’intervento in aula a Palazzo Madama del senatore della Lega, Giorgio Bergesio, che ha espresso solidarietà al gioielliere Mario Roggero.

Insieme agli altri esponenti leghisti ha esposto in aula la foto di Roggero, rinnovando l’appello – lanciato da Matteo Salvini – al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la grazia.

L’istruttoria di Carlo Nordio

L’appello è stato raccolto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che secondo quanto riferito da Agi ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero.

Sul caso si è espresso anche il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale sul suo profilo X ha scritto di pensare che “vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa”.