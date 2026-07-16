Mario Roggero condannato per omicidio, Matteo Salvini provoca con l'idea candidatura: "Stiamo valutando"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Matteo Salvini si schiera saldamente al fianco di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori. Oltre all’ipotesi grazia, il leader della Lega cerca anche altre strade: “Stiamo valutando se la normativa permette una candidatura”.

Matteo Salvini su Mario Roggero

Intervenendo ai microfoni di Radio Cusano, durante il programma Battitori Liberi, Salvini ha definito il caso Roggero emblematico di una situazione che, a suo avviso, riguarda molti cittadini vittime di rapine e aggressioni.

“Non mi piace arrivare su Radio Cusano lanciando la provocazione o la soluzione a portata di mano se non ha le gambe per camminare. Il tema della grazia è un tema che possiamo e vogliamo costruire, che ovviamente non dipende solo dalla nostra volontà, ma noi lo possiamo accompagnare”, ha detto il vicempremier.

“E il tema di altre soluzioni come quella di una candidatura prima di essere lanciate devono essere realizzate nei fatti”, ha aggiunto Salvini in radio.

Per quanto riguarda l’ipotesi grazia a Mario Roggero, nel pomeriggio di giovedì 16 luglio Sergio Mattarella ha bacchettato il ministro Carlo Nordio, ricordando come tale facoltà sia riservata “esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006”.

La raccolta di firme per la grazia a Mario Roggero è già partita. Alla petizione partecipano anche politici e vip.

Solidarietà alla famiglia Roggero

Il ministro dei trasporti del Governo Meloni ha inoltre ribadito la sua solidarietà alla famiglia Roggero: “Detto questo, l’ho detto a Mario e lo ripeto, sono personalmente – siamo come Lega, ma siamo come sistema Italia – a disposizione in qualsiasi modo per aiutare lui e la sua famiglia. Non escludo nulla a priori”.

E ancora: “Quando gli ho scritto che siamo in qualsiasi modo a disposizione sua e della sua famiglia, in qualsiasi modo legalmente permesso, vuol dire in qualsiasi modo”.

Il nodo della legge Severino

Salvini ha condizionato la candidatura in Parlamento di Mario Roggero con la Lega innanzitutto alla sua reale fattibilità sul piano legislativo.

Lo scoglio da superare è la legge Severino (decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235). Al suo primo articolo, comma c, la normativa specifica che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore

coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale.

Mario Roggero ha deciso di non presentarsi in carcere: “Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto il fratello Dante.