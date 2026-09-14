Mario Roggero deve restare in carcere, il tribunale rigetta l'istanza di differimento della pena per grazia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mario Roggero resta in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa del gioielliere condannato a 14 anni per l’omicidio di due rapinatori. I legali di Roggero avevano chiesto il differimento della pena, e quindi la scarcerazione, in attesa della domanda di grazia presentata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mario Roggero, respinta la richiesta di differimento della pena

Nella giornata di oggi, lunedì 14 settembre, il tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena in attesa della grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero. Lo riporta Ansa.

La difesa del gioielliere condannato a 14 anni per l’omicidio di due rapinatori aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della pena – e quindi la scarcerazione – in attesa della decisione del presidente della Repubblica sulla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare.

ANSA

La procura generale aveva espresso parere negativo alla richiesta.

Mario Roggero resta in carcere

Mario Roggero resta quindi detenuto nel carcere milanese di Bollate, dove si trova dallo scorso luglio.

Il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio volontario di due persone e il tentato omicidio di una terza dopo una rapina compiuta dalle vittime nel suo negozio il 28 aprile 2021.

Notizia in aggiornamento