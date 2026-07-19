Mario Roggero e il caso del 2005 col fidanzato della figlia, la precisazione: "Falsità, fu istinto paterno"
Le precisazioni dei familiari di Mario Roggero sul caso delle minacce al fidanzato della figlia nel 2005
“Non si mistifichino gli atti”, sono state scritte “falsità” sul precedente del 2005. Così la famiglia di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere per l‘omicidio volontario di due rapinatori, torna su quel vecchio episodio, quando l’uomo minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. Per i familiari si trattò di “istinto di protezione paterna”.
- Mario Roggero, le precisazioni dei familiari sul caso del 2005
- Le minacce al fidanzato della figlia
- La famiglia: fu "istinto paterno"
Mario Roggero, le precisazioni dei familiari sul caso del 2005
“Non possiamo accettare che Mario debba subire una ulteriore gogna mediatica, per un episodio completamente isolato avvenuto 16 anni prima”.
Così la famiglia di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, torna, sui canali social del gioielliere, sul precedente del 2005 per minacce aggravate, richiamato anche nelle sentenze.
“Precisazione della famiglia Roggero sul precedente del 2005 e sulle falsità scritte in questi giorni”, si legge nel post diffuso dai familiari di Roggero.
Le minacce al fidanzato della figlia
La vicenda riguarda una lite tra una delle figlie di Roggero e il fidanzato di lei risalente al 2005.
Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva chiesto aiuto al padre dopo essere stata lasciata in strada dal ragazzo, che durante la discussione l’avrebbe anche presa a schiaffi.
Roggero si presentò a casa del fidanzato, l’avrebbe insultato, spintonato e colpito con alcuni pugni. Poi all’arrivo dei genitori del ragazzo avrebbe tirato fuori una pistola e minacciato i tre.
Dopo le denunce reciproche, il caso finì nel 2007 con il patteggiamento: per Roggero una pena di due mesi di reclusione, poi sostituita con una multa di duemila euro, per ingiurie e minacce aggravate dall’uso di un’arma.
La famiglia: fu “istinto paterno”
Secondo i familiari di Roggero sono state scritte “falsità” su quell’episodio, che “non ha il minimo collegamento con i fatti oggetto della condanna di oggi”.
“È la stessa sentenza della Corte di Assise d’appello ad affermare che quel vecchio precedente del 2005 non abbia pesato sulla condanna di oggi”, dicono.
“E allora, perché oggi si gioca da troppe parti a mistificare gli atti, a calpestare la verità, a voler accreditare a tutti i costi e contro ogni evidenza la tesi di un Mario autore di una spedizione punitiva mai avvenuta?”.
“Quando si trattò invece di istinto di protezione paterna?”, affermano i familiari di Roggero.
Inoltre, dicono, quanto accaduto “è molto diverso dalle ricostruzioni che si leggono anche su autorevoli quotidiani”.
Il fidanzato della ragazza, sostengono, “non si limitò a darle qualche schiaffo ma la raggiunse con alcuni pugni che le causarono lesioni, seguiti dal terrore di un duplice tentativo di investimento con l’auto”.