Mario Roggero e l'ipotesi della candidatura impossibile, perché secondo la legge non può essere votato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nonostante le aperture della Lega per una candidatura politica di Mario Roggero, l’idea è impraticabile data l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e i vincoli della legge Severino. Il gioielliere è stato condannato definitivamente per omicidio in base alla stessa riforma della legittima difesa del 2019 promossa dal centrodestra, poiché ha sparato a pericolo terminato.

Il dibattito politico sulla candidatura di Mario Roggero

Dibatti aperto nel centrodestra sull’ipotesi di inserire nelle liste elettorali il gioielliere Mario Roggero. Se da un lato il leader della Lega Matteo Salvini, con una mossa di pura propaganda, si è dichiarato orgoglioso di valutare una simile opzione dopo aver fatto visita al detenuto nel carcere di Bollate, dall’altro esiste un chiaro veto normativo.

Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio volontario di due rapinatori e il ferimento di un terzo, è stato infatti giudicato in base alla legge numero 36 del 2019 sulla legittima difesa.

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Il testo, voluto e festeggiato proprio dalla Lega con lo slogan “La difesa è sempre legittima”, copre l’intrusione esclusivamente in presenza di un pericolo in atto. I giudici hanno invece accertato che i colpi partirono quando l’azione aggressiva era totalmente conclusa e i malviventi erano in fuga.

L’interdizione dai pubblici uffici

Il principale ostacolo tecnico alla discesa in campo del commerciante piemontese risiede nell’applicazione automatica dell’articolo 29 del codice penale.

Avendo ricevuto una condanna ampiamente superiore ai cinque anni di reclusione, per l’uomo è scattata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, un provvedimento che, in base all’articolo 28, “priva il condannato del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico”.

A blindare ulteriormente l’incandidabilità assoluta a ogni livello istituzionale, sia nazionale sia europeo, interviene la legge Severino, la quale preclude il voto e l’elezione a chiunque abbia riportato condanne definitive superiori a due anni per delitti non colposi.

Il quadro penale del gioielliere include inoltre un precedente del 2005, anno in cui aggredì e minacciò con una pistola il fidanzato della figlia, rimediando un patteggiamento a due mesi di reclusione.

L’iter per la richiesta di grazia

Per superare lo status di incandidabile, l’unica strada percorribile rimane la concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Matteo Salvini ha pubblicamente sostenuto la necessità del provvedimento dichiarando: “Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali”. La moglie di Roggero ha depositato una prima richiesta a Torino, ma l’iter ministeriale ufficiale non è ancora formalmente partito poiché l’atto non è giunto al competente dicastero della Giustizia.

Parallelamente, il collegio difensivo guidato dall’avvocato Stefano Marcolini ha presentato un’istanza al Tribunale di sorveglianza per ottenere il differimento dell’esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia. I legali riconoscono tuttavia che i tempi per un’istruttoria presidenziale di questo tipo rimangono lunghi e complessi.