Mario Roggero e la colluttazione con i rapinatori prima del duplice omicidio, il video inedito dei consulenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I consulenti della famiglia Roggero hanno ricostruito quello che sarebbe accaduto nei punti ciechi della gioielleria durante la rapina che ha portato all’uccisione di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, due dei tre rapinatori. La ricostruzione è stata poi filmata con alcuni attori, che hanno ricreato quanto sarebbe accaduto secondo i racconti della famiglia Roggero. Gli unici disponibili, visto che entrambi i rapinatori coinvolti in quelle fasi sono morti.

I “tre momenti fondamentali” della rapina secondo i consulenti

Durante un’intervista alla trasmissione Zona Bianca, i consulenti della famiglia Roggero hanno spiegato le tre fasi in cui è avvenuta la rapina, includendo anche quelle non riprese dalle telecamere di sorveglianza.

Inizialmente Mario Roggero si trovava nel laboratorio sul retro e si era barricato all’interno.

ANSA

Sentendo i rapinatori che minacciavano la moglie, colpendola anche con un pugno, sarebbe improvvisamente uscito.

Qui inizia la seconda fase, con il gioielliere che affronta uno dei due rapinatori, che era armato di una pistola giocattolo, ed entrambi finiscono a terra.

Il secondo rapinatore raccoglie la pistola giocattolo e minaccia Roggero. La colluttazione quindi finisce.

La terza fase della rapina

La terza fase inizia quando a Roggero viene chiesto dove sia il registratore di cassa con l’incasso della giornata. Il gioielliere porta i rapinatori alla cassa. Poco dopo questi si danno quindi alla fuga.

Prima di farlo, però, uno di loro colpirebbe nuovamente la moglie di Roggero. La scena si vedrebbe anche dalle telecamere di sorveglianza, ma è al limite dell’inquadratura e poco chiara.

I video delle telecamere

Tutte queste fasi sono state ricostruite dalla difesa con attori, perché non ci sono telecamere nel retro della gioielleria. Le fasi successive sono invece state riprese.

Roggero, dopo che i rapinatori si sono dati alla fuga, estrae la pistola da sotto il registratore di cassa e inizia a inseguirli fuori dalla gioielleria.

Quando i tre sono già saliti in macchina, il gioielliere li raggiunge. Spara al primo, uccidendolo quasi immediatamente. Gli altri due scappano a piedi. Uno viene ferito lievemente, il terzo più gravemente.

Mentre quest’ultimo è a terra, Roggero si avvicina e gli sferra alcuni calci alla testa. Il rapinatore si rialza. Roggero prova a sparare nuovamente, ma la pistola ha esaurito i proiettili.

Inizia una breve colluttazione, ma il rapinatore è stato già colpito a morte e si accascia a terra poco dopo.