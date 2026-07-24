Mario Roggero e la telefonata al 112 dopo il duplice omicidio: "Ho sparato, ci sono morti"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Ci sono feriti?”, “Ci sono morti, ho sparato”. Queste le poche parole che Mario Roggero ha scambiato con un’operatrice del 112 il 28 aprile 2021, pochi istanti dopo la rapina. L’ex gioielliere, oggi condannato in via definitiva per l’omicidio di due rapinatori, al telefono si presentava con la voce affannata mentre chiedeva soccorso dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese.

La telefonata al 112

Nel corso della puntata di giovedì 23 luglio Zona Bianca ha mandato in onda l’audio originale della telefonata che Mario Roggero fece il 28 aprile 2021 dopo la rapina avvenuta nella sua gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo).

In quell’occasione, ricordiamo, Mario Roggero inseguì la banda una volta che questa aveva già lasciato il suo esercizio, esplodendo dei colpi di pistola con la sua calibro 38 in direzione dei rapinatori. Due di essi morirono, il terzo rimase gravemente ferito.

ANSA

“Che succede?”, chiedeva l’operatrice. “Ho sparato“, rispondeva Mario Roggero. Quindi l’interlocutrice domandava: “Ci sono feriti?”, e l’ex gioielliere replicava: “Morti! Morti!”.

Nel corso della chiamata Roggero parlava con la voce affannata dall’agitazione.

La rapina del 28 aprile 2021 e la condanna per omicidio

La vicenda è ormai nota ai più. Intorno alle 18:45 del 28 aprile 2021 Mario Roggero si trovava nella sua gioielleria di via Garibaldi 71 a Grinzane Cavour (Cuneo) insieme alla moglie e alla figlia.

Tre rapinatori – Andrea Spinelli, Giuseppe Mazzarino e Alessandro Modica – entrarono nel negozio impugnando coltelli e pistole giocattolo. Dopo aver svuotato la cassaforte tentarono di salire a bordo della loro auto, ma furono raggiunti rapidamente da Roggero che esplose contro di loro cinque colpi di pistola con il suo revolver.

Le esplosioni uccisero Spinelli e Mazzarino, mentre Modica rimase gravemente ferito. Per questa vicenda l’ex gioielliere ha dovuto affrontare un iter processuale conclusosi il 15 luglio con una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione, che ha confermato la sentenza della Corte d’Assise d’Appello. Sin dall’inizio della vicenda, Roggero ha dichiarato di aver agito per legittima difesa.

L’incontro con Massimo Bossetti

Dopo la condanna definitiva, Roggero ha ricevuto la solidarietà di tanti politici, da Matteo Salvini a Roberto Vannacci. Nel carcere di Bollate, dove attualmente è detenuto, ha incontrato Massimo Bossetti, l’ex operaio condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Bossetti si sarebbe messo a sua disposizione per consigli su come affrontare il primo periodo da detenuto. Nel frattempo, secondo il programma di reinserimento previsto dall’istituto penitenziario, presto Roggero potrebbe iniziare a lavorare come contabile.