Mario Roggero "ha avuto tre offerte per scrivere un libro e una per un film", la rivelazione della figlia

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, è stato condannato in via definitiva a quattordici anni e nove mesi, come aveva già stabilito la Corte d’Appello. La figlia Silvia ha commentato le recenti parole del ministro della Giustizia Nordio, che ha annunciato l’avvio della procedura per richiedere la grazia. Inoltre, ha spiegato che il padre ha ricevuto tre offerte per scrivere un libro e una per far sì che la sua vicenda diventi la trama di un film.

Mario Roggero, offerte per scrivere un libro e una per un film: parla la figlia Silvia

“Lui cerca sempre di essere fiducioso, in ogni situazione, anche se ha mille sfaccettature, come tutti noi in fondo. In famiglia ripete spesso questa frase: “Di bene in meglio”. È la sua regola di vita: la speranza non muore mai”. Lo ha dichiarato Silvia, parlando del padre, in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

Quando le è stato chiesto come trascorrerà il tempo in carcere, la donna, che è un’insegnante di yoga, ha così risposto: “Credo che abbia tanti progetti. Ha già ricevuto tre offerte per scrivere un libro, e un regista lo ha contattato per trasformare la sua storia in un film. In ogni caso gli staremo vicino”.

Instagram Mario Roggero

Silvia Roggero: “Sono pessimista sulla grazia”

Il ministro Nordio ha annunciato l’avvio dell’iter per la richiesta di grazia. “Francamente – ha commentato Silvia Roggero – sono molto pessimista. Siamo in una fase delicatissima, preferisco non dire tutto quello che penso, ma vorrei essere più fiduciosa. Non mi piace questo clima divisivo. E non mi va di schierarmi da nessuna parte, né a destra, né a sinistra. Vorrei solo un po’ di verità”.

L’insegnante di yoga ha aggiunto che a suo avviso troppe persone si stanno esprimendo sulla vicenda del genitore senza conoscere i fatti dettagliatamente.

Ha aggiunto che sua madre si sta preparando alla nuova vita che la attende, ossia quella senza avere al fianco il marito. “Però – ha sottolineato – anche lei è una donna molto forte: tutti noi abbiamo solide radici contadine. Siamo una famiglia che arriva dalla terra, siamo abituati a non fare le vittime, né a lamentarci e nemmeno a disperarci. Mia mamma parla poco ma è ferma come una montagna”.

La figlia di Roggero: “I giudici sbuffavano quando parlava mio papà”

Alcuni hanno descritto Mario Roggero come un giustiziere. Silvia ha ricordato che lei insegna yoga e che è una persona spirituale, contro ogni forma di violenza e contro l’uso delle armi: “Ma mio papà aveva regolarmente quella pistola, su questo aspetto sono state dette tante falsità. Non immaginavo però che un giorno potesse usarla. Come gioielliere la teneva lì, come difesa. Come fanno tanti suoi colleghi del resto”.

A questo punto è arrivata una confessione sui giudici: “Ho partecipato all’udienza d’appello perché volevo vedere con i miei occhi la giustizia. Quando mio papà si è alzato in piedi per spiegare il suo stato d’animo, per descrivere sé stesso come persona umana, ho visto i giudici sbuffare e guardare altrove, come se li stesse annoiando. Questa cosa mi ha ferito”.

Caterina Spinelli: “Mio fratello Andrea meritava il carcere, non di essere ammazzato”

La Stampa ha anche raccolto le dichiarazioni di Caterina Spinelli, sorella di Andrea, uno dei rapinatori uccisi dal gioielliere.

“Andrea – ha osservato la donna – meritava di essere arrestato e di finire in carcere a scontare la sua condanna, come Giuseppe Mazzarino. A partire da mia madre, tutti noi familiari siamo i primi a essere molto arrabbiati, soprattutto per il dolore che ci ha lasciato. Però si meritava una decisione della giustizia, non di essere ammazzato in quel modo”.

Caterina ha aggiunto che “Andrea non era un mostro”. E ancora: “Era il perno della nostra famiglia: lui c’era in ogni situazione, era il cocco di nostra mamma, lei lo difendeva sempre. Con lui avevo un rapporto profondo: eravamo sole e luna. Era capace di sorridere nei momenti bui: mi manca tantissimo. Ho una malattia genetica e tutte le volte che finivo il trattamento mi chiamava. Mi trattava come una principessa”.

Spinelli ha spiegato che nessuno in famiglia ha a che fare con la criminalità. Quando il giornalista le ha chiesto come suo fratello sia finito a fare il rapinatore, è arrivata la seguente risposta: “Colpa di cattive amicizie, di situazioni sbagliate, ma non era mai arrivato fino a quel punto. Era la prima volta che faceva una rapina”.

“Aveva avuto altri guai in passato e lo avevamo sempre perdonato, malgrado i suoi errori. Mia madre ne ha sofferto molto. Quella rapina nessuno di noi se la spiega. E questa cosa fa tanta rabbia. Una cosa imperdonabile”, ha concluso.