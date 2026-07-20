Mario Roggero in carcere a Bollate, cos'ha portato, chi c'è con lui in cella e come ha passato i primi giorni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mario Roggero ha trascorso i primi giorni nel carcere di Bollate portando con sé una valigia contenente pochi effetti personali. Divide la cella con un ex cuoco detenuto per traffico di droga e si trova nella stessa sezione di Alberto Savi e Massimo Bossetti. La famiglia e il suo avvocato lo hanno trovato tranquillo, mentre restano in attesa di possibili sviluppi.

Mario Roggero, primi giorni in carcere

Sta cercando di adattarsi a una realtà completamente nuova Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo.

Come ricostruito dal programma televisivo Mediaset Morning News, il 72enne ha trascorso i primi giorni nel carcere di Bollate munito di una valigia contenente vestiti, alcuni libri e il cuscino per la notte. Un corredo essenziale, pensato per affrontare i primi giorni di ambientamento in un contesto radicalmente diverso rispetto alla vita precedente.

ANSA

Chi è con lui a Bollate

Nel quinto reparto del carcere, Roggero divide la cella con un ex cuoco, più grande di età, detenuto per traffico di droga. Nella stessa sezione del gioielliere si trovano poi diversi condannati noti, come Alberto Savi, appartenente alla “banda della Uno Bianca”, e Massimo Bossetti, detenuto per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Secondo quanto riportato da ANSA, il gioielliere avrebbe manifestato l’intenzione di dedicarsi alla cucina e allo studio dell’inglese durante la permanenza in carcere, nel tentativo di occupare il tempo e mantenere una routine.

Le testimonianze dell’avvocato e della moglie

L’avvocato di Roggero, Stefano Marcolini, ha raccontato di essere stato a Bollate il giorno successivo al suo ingresso. Il legale ha spiegato che, nonostante le difficoltà, il suo assistito manterrebbe un atteggiamento positivo: “L’ho trovato ancora con un morale alto, con un morale elevato”.

Allo stesso tempo, Roggero sta iniziando ad avere coscienza della sua nuova realtà. “Sta prendendo un pochino contatto, contezza e consapevolezza di tutte le restrizioni che sono legate alla vita in una istituzione totale come il carcere”.

Anche la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, accompagnata dalle quattro figlie, ha trascorso circa quattro ore e mezza con il marito nel carcere di Bollate. All’uscita ha rassicurato i giornalisti sulle sue condizioni: “Mario sta bene, è tutto a posto e siamo tranquilli. L’ho trovato tranquillo, mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l’ambiente”.

La famiglia ha presentato una richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, parallelamente, un’istanza di differimento della pena al magistrato di sorveglianza di Torino. Al momento, come ha precisato l’avvocato Marcolini, si attende ancora una risposta ufficiale.

Le posizioni del centrodestra sul caso Roggero

La causa di Roggero ha ricevuto sostegno, in particolare, all’interno del centrodestra. Fra tutti, però, Antonio Tajani ha assunto una posizione più cauta rispetto ad altri esponenti della coalizione, affermando che quella di Roggero “non è legittima difesa” e distinguendosi quindi dalle prese di posizione di Matteo Salvini e Roberto Vannacci.

Fuori dall’Italia, la vicenda ha attirato l’attenzione anche di Elon Musk. Il patron di Tesla ha pubblicato un post su X in cui ha espresso solidarietà al 72enne, criticando duramente il giudice e il pubblico ministero coinvolti nel processo. Musk ha scritto che coloro che hanno portato Roggero in carcere “andrebbero condannati”, suscitando la reazione sorpresa della stessa moglie del gioielliere.