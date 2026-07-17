Mario Roggero in carcere a Bollate polemico con Mattarella, "dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mario Roggero si è presentato a Milano, nel carcere di Bollate, venerdì 17 luglio, subito dopo l’ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Asti, in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. La Cassazione lo ha ritenuto colpevole di duplice omicidio nei confronti di due rapinatori della sua gioielleria, uccisi dopo un inseguimento, e del tentato omicidio del terzo componente della banda. Le ultime parole prima di varcare la soglia: “Certamente, col senno di poi sono pentito, ma bisogna trovarsi” in quella situazione. Quindi il messaggio polemico lanciato a Sergio Mattarella: “Ha graziato uno scafista e Minetti, penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza”. La moglie ha presentato la domanda per la grazia.

Mario Roggero a Bollate, le ultime parole prima di entrare

Il gioielliere è arrivato in auto intorno alle 16:30, accompagnato da alcuni parenti.

Una volta sceso dal veicolo ha risposto ai tanti giornalisti presenti che gli chiedevano se fosse pentito: “Non si può fare questa domanda, perché quando uno ha una pistola puntata in faccia, spara per primo”.

Incalzato dai cronisti, poi ha aggiunto: “Pentito? Certamente, col senno di poi… però bisogna trovarsi” in quella situazione.

Quindi, il messaggio al presidente Sergio Mattarella: “Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza”.

E ancora: “Penso di subire un’ingiustizia, ma ho ancora speranza. Io me l’aspetterei la grazia“.

Polemica anche contro i giudici: “Mi sento profondamente deluso. Come si può sentire uno che sta andando incontro a 15 anni di carcere? Ergastolo. Viva la giustizia italiana. Penso di subire un’ingiustizia, questo è il massimo per i delinquenti: sono facilitati a continuare a rubare, a rapinare, tanto sono impuniti”.

L’ingresso in carcere

Mario Roggero è entrato alle 16:45, preso in carico dalla polizia penitenziaria che lo ha accompagnato all’interno.

La moglie ha chiesto la grazia

I legali del commerciante hanno depositato un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena.

Nel frattempo, la moglie di Mario Roggero, Mariangela Sandrone, aveva presentato la richiesta per la grazia, come confermato dal marito stesso prima di entrare a Bollate: “Ha chiesto anche una sospensione temporanea della pena. Però non è arrivata nessuna risposta”.

E ancora: “Passo il testimone agli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia, andremo davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dopodiché vedremo”.

Tra chi si è speso per lui, oltre ai politici (tra cui Vannacci), anche personaggi dello spettacolo come Melissa Satta.