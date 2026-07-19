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Mario Roggero in carcere a Bollate, perché in molti si costituiscono proprio in quell'istituto di pena

Perché Mario Roggero è fra i condannati che hanno scelto di consegnarsi al carcere di Bollate, eccellenza del sistema carcerario italiano

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Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Come è noto, fra i numerosi condannati che per costituirsi hanno scelto il carcere di Bollate c’è anche Mario Roggero, che ha optato proprio per quell’istituto di pena al fine di scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. “Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore”, ha detto ai giornalisti consegnandosi. I motivi dietro a questa scelta sono diversi.

Perché Roggero si è costituito a Bollate

La scelta di Mario Roggero non è un caso isolato: negli ultimi anni Bollate è diventato il carcere più ambito tra i detenuti del Nord Italia, soprattutto quelli con condanne lunghe.

Il carcere di Bollate rappresenta infatti un modello diverso di detenzione: meno fondato sull’isolamento e più sul lavoro, sullo studio e sulla preparazione al ritorno nella società. Un carcere modello, si potrebbe dire.

Mario Roggero carcere BollateANSA
Nella foto: un corridoio del carcere di Bollate.

È successo da ultimo con Mario Roggero e prima di lui con molti altri condannati in via definitiva: Alberto Stasi (caso Garlasco), Roberto Formigoni (ex governatore della Lombardia condannato per corruzione nel caso Maugeri-San Raffaele), Giuseppe Morabito (narcotraffico). Eccetera.

Ma, al di là di chi si costituisce direttamente, il fenomeno più ampio riguarda il fatto che molti detenuti chiedono di essere assegnati o trasferiti a Bollate. Fra gli “inquilini” transistati negli anni per il carcere di Bollate ricordano Renato VallanzascaRosa Bazzi, Massimo BossettiSalvatore Parolisi, fra gli altri.

Il carcere di Bollate punta ad abbattere la recidiva

Aperto nel 2000 alle porte di Milano, Bollate è nato con una filosofia particolare: la struttura carceraria è stata progettata per favorire il trattamento rieducativo previsto dall’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il principio alla base: se la persona durante la detenzione può studiare, lavorare e acquisire nuove competenze ha maggiori possibilità di reinserirsi una volta libera.

Il modello viene spesso definito “carcere aperto” perché le celle restano aperte per molte ore della giornata.

I detenuti possono spostarsi all’interno dei reparti per partecipare ad attività formative, lavorative e culturali. Il sistema si basa sulla responsabilizzazione: chi dimostra affidabilità può ottenere maggiori benefici.

All’interno di Bollate operano cooperative e aziende che permettono ai detenuti di svolgere lavori in veri laboratori.

Chi è escluso da Bollate

Restano esclusi dal carcere di Bollate i detenuti al 41 bis, quelli dell’alta sicurezza e i collaboratori di giustizia, tra gli altri.

Mario Roggero carcere Bollate ANSA

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