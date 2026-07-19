Mario Roggero in carcere a Bollate, perché in molti si costituiscono proprio in quell'istituto di pena

Come è noto, fra i numerosi condannati che per costituirsi hanno scelto il carcere di Bollate c’è anche Mario Roggero, che ha optato proprio per quell’istituto di pena al fine di scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. “Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore”, ha detto ai giornalisti consegnandosi. I motivi dietro a questa scelta sono diversi.

Perché Roggero si è costituito a Bollate

La scelta di Mario Roggero non è un caso isolato: negli ultimi anni Bollate è diventato il carcere più ambito tra i detenuti del Nord Italia, soprattutto quelli con condanne lunghe.

Il carcere di Bollate rappresenta infatti un modello diverso di detenzione: meno fondato sull’isolamento e più sul lavoro, sullo studio e sulla preparazione al ritorno nella società. Un carcere modello, si potrebbe dire.

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È successo da ultimo con Mario Roggero e prima di lui con molti altri condannati in via definitiva: Alberto Stasi (caso Garlasco), Roberto Formigoni (ex governatore della Lombardia condannato per corruzione nel caso Maugeri-San Raffaele), Giuseppe Morabito (narcotraffico). Eccetera.

Ma, al di là di chi si costituisce direttamente, il fenomeno più ampio riguarda il fatto che molti detenuti chiedono di essere assegnati o trasferiti a Bollate. Fra gli “inquilini” transistati negli anni per il carcere di Bollate ricordano Renato Vallanzasca, Rosa Bazzi, Massimo Bossetti e Salvatore Parolisi, fra gli altri.

Il carcere di Bollate punta ad abbattere la recidiva

Aperto nel 2000 alle porte di Milano, Bollate è nato con una filosofia particolare: la struttura carceraria è stata progettata per favorire il trattamento rieducativo previsto dall’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il principio alla base: se la persona durante la detenzione può studiare, lavorare e acquisire nuove competenze ha maggiori possibilità di reinserirsi una volta libera.

Il modello viene spesso definito “carcere aperto” perché le celle restano aperte per molte ore della giornata.

I detenuti possono spostarsi all’interno dei reparti per partecipare ad attività formative, lavorative e culturali. Il sistema si basa sulla responsabilizzazione: chi dimostra affidabilità può ottenere maggiori benefici.

All’interno di Bollate operano cooperative e aziende che permettono ai detenuti di svolgere lavori in veri laboratori.

Chi è escluso da Bollate

Restano esclusi dal carcere di Bollate i detenuti al 41 bis, quelli dell’alta sicurezza e i collaboratori di giustizia, tra gli altri.