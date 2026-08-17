Mario Roggero in carcere da un mese, dalla grazia all'amicizia con Massimo Bossetti: "Ceniamo insieme"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La mia speranza è quella di poter scontare la condanna a casa”. A dirlo è Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) da un mese in carcere per l’omicidio volontario di due persone dopo una rapina nel suo negozio. Attraverso la moglie, il 72enne racconta la sua vita nel carcere di Bollate, dal lavoro in biblioteca all’amicizia stretta con Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Mario Roggero in carcere da un mese

Mario Roggero è detenuto da un mese nel carcere milanese di Bollate per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.

Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio volontario e tentato omicidio.

ANSA

Attraverso la moglie, che sente telefonicamente ogni sera, Roggero racconta al quotidiano La Verità come ha passato questo suo primo mese in cella.

L’amicizia con Massimo Bossetti

Roggero racconta le proprie giornate nel carcere, dalla convivenza in cella con un ex cuoco al lavoro in biblioteca: “Almeno lì c’è l’aria condizionata”.

Il 72enne parla anche del rapporto con gli altri detenuti e in particolare dell’amicizia stretta con Massimo Bossetti, l’operaio condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Entrambi si dicono innocenti per gli omicidi per i quali sono stati condannati. Tra i due l’amicizia è “scattata subito”, racconta Roggero, “ceniamo spesso insieme”.

La richiesta dei domiciliari

Roggero continua a sostenere di non aver fatto nulla di male: “Quello che continuo a non capire è come sia possibile che io mi trovi qui in carcere”.

Il 72enne auspica poi di poter tornare presto a casa e scontare la pena agli arresti domiciliari: “La mia speranza è quella di poter scontare la condanna a casa“.

Il prossimo 16 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrà decidere se sospendere la detenzione in carcere in seguito alla richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere.

E sulla richiesta di grazia “non mi permetto di sollecitare il Quirinale che farà quello che ritiene più giusto”, dice Roggero. “Ho un profondo rispetto delle istituzioni e del presidente Sergio Mattarella“.