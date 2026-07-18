Mario Roggero in carcere e l'idea di candidarlo in Parlamento, nodo grazia: la differenza col caso Salis

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina subita, è entrato nel carcere di Bollate. Intanto, la Lega ha fatto sapere che è “al vaglio l’ipotesi di una sua candidatura“. Resta il nodo della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, aspetto che distingue il caso Roggero dal caso Ilaria Salis. L’unica strada è la grazia presidenziale.

Mario Roggero in carcere a Bollate

Mario Roggero, gioielliere 72enne di Grinzane Cavour condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso, dopo aver inseguito a piedi, due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina subita il 28 aprile 2021, è entrato in cella nel carcere milanese di Bollate venerdì 17 luglio.

“Adesso l’ultima cosa è candidarmi“, ha dichiarato Roggero all’ingresso dell’istituto milanese, commentando i rumors su un suo futuro ingresso in politica.

Chi vuole candidare Mario Roggero e chi rinuncia: le mosse dei partiti

A lanciare pubblicamente l’ipotesi di una candidatura per Mario Roggero era stato Giuseppe Cruciani.

La possibilità è stata commentato da Roberto Vannacci, leader di Fn, che ha però escluso questo scenario: “Cercheremo di supportare Roggero con tutti i modi possibili ma non ritengo che la candidatura in Futuro Nazionale sia uno di questi. Lasciamo alla sinistra queste pratiche visto che ha già sottratto a un tribunale chi ha commesso reati”.

Di diverso avviso è la Lega, che, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che è “al vaglio l’ipotesi di una candidatura” di Mario Roggero, pur precisando che lo scenario è valutato “nel pieno rispetto della legge e qualora ne ricorrano i presupposti normativi”.

Matteo Salvini, che nella mattinata di sabato ha fatto visita a Roggero in carcere, all’uscita dall’istituto ha ribadito in alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “Stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare. La richiesta della grazia è giusta, deciderà Mattarella”.

Perché Mario Roggero non può essere candidato senza la grazia

La precisazione della Lega ai presupposti normativi è legata al fatto che, allo stato attuale, Mario Roggero non può essere candidato.

Il nodo è la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che, come recita l’articolo 29 del Codice penale, scatta in automatico “per le condanne all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni”. In base all’articolo 28 del Codice penale, tale interdizione “priva il condannato del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico”.

Mario Roggero, quindi, in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi, ha perso il diritto di essere eletto (oltre a quello di voto).

Diverso è il caso di Ilaria Salis, oggi parlamentare europea: nel 2024, infatti, era ancora in detenzione preventiva, in attesa del processo.

Proprio Ilaria Salis, su Facebook, ha scritto: “Quando si tratta di persone straniere, razzializzate o semplicemente povere e marginalizzate, ma anche di attivisti o dissidenti, l’estrema destra invoca il carcere duro e chiede di buttare via la chiave senza neanche attendere il giudizio finale”.

L’europarlamentare ha parlato di “doppi standard” che ha definito “indecenti e pericolosi“.

Poi ha aggiunto: “La legittima difesa esiste già, non serve una legge che autorizzi le esecuzioni. Quello che serve realmente è difendere lo stato di diritto da chi . come Meloni, Salvini, Vannacci, Cruciani & co. – vorrebbe una giustizia con due pesi e due misure: severissima con i nemici, indulgente con gli amici”.

A che punto è l’iter per la grazia di Mario Roggero

L’unica via per una possibile candidatura di Mario Roggero, quindi, appare esser la grazia presidenziale.

Nella giornata di venerdì 17 luglio, Sergio Novani, che coordina il collegio difensivo di Mario Roggero assieme al legale Stefano Marcolini, ha reso noto all’agenzia Adnkronos che la moglie del gioielliere Mariangela Sandrone “ha depositato una domanda di grazia“.

Novani ha aggiunto: “Contestualmente il collegio difensivo tramite l’avvocato Stefano Marcolini ha depositato un’istanza per il differimento dell’esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia”.

Il ministero della Giustizia ha “escluso sia stato ancora compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia”.