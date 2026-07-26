Mario Roggero lavora in carcere a Bollate, è volontario e non verrà pagato: incarico allo sportello giuridico

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La vita penitenziaria di Mario Roggero registra una novità operativa all’interno dell carcere di Bollate. Il gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori nel proprio negozio di Grinzane Cavour, affronterà un percorso di reinserimento tramite il lavoro, con l’assegnazione di mansioni interne al penitenziario.

Mario Roggero lavora in carcere a Bollate: cosa fa

La notizia è stata confermata a margine della visita condotta dall’esponente politico Giorgio Maria Bergesio.

Il programma stabilito per la quotidianità del detenuto prevede l’espletamento di tre diverse attività di cooperazione interna.

Nello specifico, Roggero presterà servizio presenziando allo sportello giuridico per l’orientamento sui diritti, fornendo assistenza alla compilazione della modulistica presso il segretariato sociale e gestendo la distribuzione dei testi nella biblioteca dell’istituto.

Trattandosi di mansioni svolte a titolo puramente volontario, la prestazione non prevederà alcuna retribuzione economica.

Le attività permetteranno al ristretto di muoversi negli spazi consentiti della struttura durante la fascia oraria diurna, mantenendo contatti operativi con la comunità dei reclusi.

Quali sono le paure di Roggero

Secondo Roggero, resta forte la preoccupazione per la tutela dei familiari, i quali hanno recentemente riaperto i battenti dell’attività orafa in Piemonte.

L’assenza della figura paterna e il timore per la sicurezza di moglie e figlie rappresentano uno dei nodi critici emersi dai colloqui.

Sul fronte giudiziario, la difesa e il condannato confidano nella valutazione dell’istanza di grazia inoltrata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, augurandosi che il Capo dello Stato possa esaminare la vicenda penale con attenzione e umanità, superando le accese contrapposizioni politiche che hanno accompagnato le varie fasi processuali.

Il flop della manifestazione per Roggero

Mentre all’interno della struttura di Bollate prende il via il percorso lavorativo non retribuito per Mario Roggero, la cronaca esterna registra le reazioni dell’opinione pubblica.

A Milano il 25 luglio l’annunciata manifestazione nazionale di solidarietà promossa da un’associazione cittadina si è risolta in un presidio simbolico presidiato dalle forze dell’ordine, a testimonianza di come la complessa vicenda giudiziaria e umana continui a dividere il dibattito pubblico tra istanze di sicurezza percepita e rispetto delle sentenze definitive emesse dalla Corte di Cassazione.