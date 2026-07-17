Mario Roggero nel 2005 estrasse la pistola contro l'allora fidanzato della figlia e i suoi genitori
Caso Roggero: nelle motivazioni della condanna spunta un'aggressione del 2005
Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli e il ferimento di Alessandro Modica durante una rapina a Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, il 28 aprle 2021. Circa 16 anni prima, il 17 dicembre 2005, avrebbe estratto la pistola minacciando l’allora fidanzato della figlia – dopo averlo aggredito – e i suoi genitori. Un fatto che è tornato alla luce nelle motivazioni della sentenza definitiva per i fatti di cinque anni fa, incidendo anche sulla condanna.
- L'aggressione all'ex fidanzato della figlia
- La minaccia con la pistola
- Le denunce e il patteggiamento
L’aggressione all’ex fidanzato della figlia
Secondo quanto scritto dai giudici nelle motivazioni riprese da ANSA, il 17 dicembre 2005 Mario Roggero avrebbe ricevuto una telefonata dalla figlia, lasciata a piedi, in mezzo alla strada, dall’allora fidanzato.
Quella sera avrebbe chiesto aiuto al padre anche perché sembra che il ragazzo l’avesse schiaffeggiata durante una lite.
Rientrato a casa, il fidanzato sarebbe stato raggiunto dal gioielliere, che lo avrebbe chiamato “bastardo” – aveva poi raccontato il giovane al pubblico ministero -, spintonato e colpito con pugni al volto.
La minaccia con la pistola
Sopraggiunti i genitori del fidanzato della figlia, Mario Roggero avrebbe quindi estratto la pistola, minacciandoli tutti e tre.
Le denunce e il patteggiamento
La vicenda, dopo denunce reciproche, si è conclusa nel 2007, con il patteggiamento di una pena di due mesi di reclusione nei confronti di Roggero, sostituita con una multa di 2280 euro.
Quell’episodio è tornato così alla luce dopo 21 anni nelle motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Torino, confermata dalla Cassazione, che ha condannato definitivamente Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione (nel frattempo è stato difeso da diversi politici, tra cui Vannacci).
Nelle motivazioni, i giudici ricordano che il gioielliere era “affetto da un disturbo post traumatico da stress” in seguito alla precedente rapina del 2015.
Negli atti è riportato – aggiunge ANSA – che Roggero era convinto “di dover agire da solo, posto che le autorità a ciò deputate non avevano svolto in modo adeguato il loro compito a seguito di quella rapina”, osservando inoltre che “la modalità impulsiva di reazione agli eventi fosse presente anche nel passato“, con riferimento proprio all’aggressione all’ex fidanzato della figlia.