Mario Roggero nel 2005 estrasse la pistola contro l'allora fidanzato della figlia e i suoi genitori

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli e il ferimento di Alessandro Modica durante una rapina a Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, il 28 aprle 2021. Circa 16 anni prima, il 17 dicembre 2005, avrebbe estratto la pistola minacciando l’allora fidanzato della figlia – dopo averlo aggredito – e i suoi genitori. Un fatto che è tornato alla luce nelle motivazioni della sentenza definitiva per i fatti di cinque anni fa, incidendo anche sulla condanna.

L’aggressione all’ex fidanzato della figlia

Secondo quanto scritto dai giudici nelle motivazioni riprese da ANSA, il 17 dicembre 2005 Mario Roggero avrebbe ricevuto una telefonata dalla figlia, lasciata a piedi, in mezzo alla strada, dall’allora fidanzato.

Quella sera avrebbe chiesto aiuto al padre anche perché sembra che il ragazzo l’avesse schiaffeggiata durante una lite.

Rientrato a casa, il fidanzato sarebbe stato raggiunto dal gioielliere, che lo avrebbe chiamato “bastardo” – aveva poi raccontato il giovane al pubblico ministero -, spintonato e colpito con pugni al volto.

La minaccia con la pistola

Sopraggiunti i genitori del fidanzato della figlia, Mario Roggero avrebbe quindi estratto la pistola, minacciandoli tutti e tre.

Le denunce e il patteggiamento

La vicenda, dopo denunce reciproche, si è conclusa nel 2007, con il patteggiamento di una pena di due mesi di reclusione nei confronti di Roggero, sostituita con una multa di 2280 euro.

Quell’episodio è tornato così alla luce dopo 21 anni nelle motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Torino, confermata dalla Cassazione, che ha condannato definitivamente Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione (nel frattempo è stato difeso da diversi politici, tra cui Vannacci).

Nelle motivazioni, i giudici ricordano che il gioielliere era “affetto da un disturbo post traumatico da stress” in seguito alla precedente rapina del 2015.

Negli atti è riportato – aggiunge ANSA – che Roggero era convinto “di dover agire da solo, posto che le autorità a ciò deputate non avevano svolto in modo adeguato il loro compito a seguito di quella rapina”, osservando inoltre che “la modalità impulsiva di reazione agli eventi fosse presente anche nel passato“, con riferimento proprio all’aggressione all’ex fidanzato della figlia.