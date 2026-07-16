Mario Roggero non si presenta in carcere, il motivo del ripensamento: la versione dell'avvocato e del fratello
Mario Roggero, dopo la condanna in Cassazione a 14 anni e 9 mesi, per adesso non va carcere: "Si costituirà quando avrà l'ordine di carcerazione"
Mario Roggero ha deciso di non presentarsi in carcere. Il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio di due rapinatori ha dunque cambiato idea rispetto a quanto annunciato in un video postato sui social. “Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto il fratello Dante.
- Mario Roggero non si presenta in carcere
- Roggero, il motivo del ripensamento
- Le parole del fratello Dante
Mario Roggero non si presenta in carcere
Niente carcere dunque per Mario Roggero, almeno per ora.
Nonostante il video in cui annunciava che stava trascorrendo gli ultimi minuti con la famiglia, il gioielliere ha cambiato idea.
Condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori, Roggero non si è presentato in carcere.
Roggero, il motivo del ripensamento
Come scrive il Corriere della Sera, Roggero avrebbe deciso di prenotare un hotel vicino al carcere prescelto, Bollate o Fossano, in base a una scelta che sarebbe condivisa con la famiglia.
Nella struttura scelta da Roggero, che dovrebbe comunque costituirsi nei prossimi giorni, sarebbero presenti anche la moglie e le figlie.
Il motivo di una simile scelta, secondo il suo avvocato, sarebbe legata al desiderio di evitare di avere troppa attenzione mediatica al momento della sua entrata in carcere.
Le parole del fratello Dante
Nel frattempo all’Ansa sono arrivate le parole di Dante, il fratello di Mario Roggero.
“Mio fratello è provato, ma sempre resiliente. Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto.
La mobilitazione del centrodestra, infatti, è partita subito dopo il video postato da Roggero in cui annunciava il suo imminente ingresso in carcere.
Notizia in aggiornamento