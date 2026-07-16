Mario Roggero non si presenta in carcere, il motivo del ripensamento: la versione dell'avvocato e del fratello

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Mario Roggero ha deciso di non presentarsi in carcere. Il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio di due rapinatori ha dunque cambiato idea rispetto a quanto annunciato in un video postato sui social. “Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto il fratello Dante.

Mario Roggero non si presenta in carcere

Niente carcere dunque per Mario Roggero, almeno per ora.

Nonostante il video in cui annunciava che stava trascorrendo gli ultimi minuti con la famiglia, il gioielliere ha cambiato idea.

Condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori, Roggero non si è presentato in carcere.

Roggero, il motivo del ripensamento

Come scrive il Corriere della Sera, Roggero avrebbe deciso di prenotare un hotel vicino al carcere prescelto, Bollate o Fossano, in base a una scelta che sarebbe condivisa con la famiglia.

Nella struttura scelta da Roggero, che dovrebbe comunque costituirsi nei prossimi giorni, sarebbero presenti anche la moglie e le figlie.

Il motivo di una simile scelta, secondo il suo avvocato, sarebbe legata al desiderio di evitare di avere troppa attenzione mediatica al momento della sua entrata in carcere.

Le parole del fratello Dante

Nel frattempo all’Ansa sono arrivate le parole di Dante, il fratello di Mario Roggero.

“Mio fratello è provato, ma sempre resiliente. Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto.

La mobilitazione del centrodestra, infatti, è partita subito dopo il video postato da Roggero in cui annunciava il suo imminente ingresso in carcere.

Notizia in aggiornamento