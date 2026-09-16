Mario Roggero ora critica se stesso, ma nessun "pentimento": come sono cambiate le dichiarazioni negli anni

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mario Roggero si è presentato davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l’udienza sulla sua seconda richiesta di differimento della pena e di detenzione domiciliare dopo quella bocciata nei giorni scorsi a Torino. Il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori il 28 aprile 2021, attende l’esito della domanda di grazia presentata al presidente Sergio Mattarella. Durante l’udienza, ha ammesso che “tutte le vite meritano rispetto” e che “quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo“. Dichiarazioni più morbide rispetto a quelle rilasciate negli ultimi 6 anni, anche se il suo avvocato esclude che Roggero abbia parlato di “pentimento“.

L’ammissione di Roggero ai giudici: ma nessun “pentimento”

Mercoledì 16 settembre, Roggero si è lasciato andare a un’ammissione critica verso se stesso: “Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo”.

Accenni di pentimento nella dichiarazione spontanea? Il suo avvocato, Stefano Marcolini, ha voluto precisare ai giornalisti che “il sostantivo pentimento non è stato utilizzato in udienza. Parlerei più appunto di questo percorso di revisione critica della propria condotta che comunque porta lì. Parlare di pentimento mi pare in questo momento inappropriato”.

E ancora: “Mario ha ricordato che ormai sono due mesi di detenzione: in questo periodo ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi, probabilmente, in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa, diversa e più mite“.

In carcere ha perso peso

Marcolini ha aggiunto che da quando è entrato in carcere, “Roggero è dimagrito, ma mantiene il suo animo battagliero, crede che la giustizia possa dargli qualcosa”.

Le dichiarazioni di Roggero negli ultimi 6 anni

Nel maggio 2021, ospite della trasmissione Mattino 5, dichiara che “non sono un assassino e non mi aspettavo una contestazione così pesante. Dispiace per chi è morto, certo. Ma ero terrorizzato e fuori di me… nel 2015 avevo subito una rapina bruttissima, mi avevano spaccato le costole e portato via 250 mila euro. Io ci ho messo sei mesi per riprendermi. Se spari dentro o fuori non sono cose a cui si pensa in quei momenti. Avevo tanta paura, le minacciavano [moglie e figlia] con un coltello e una pistola alla testa. Non sono un pistolero”.

Nel, dicembre 2023, durante il processo di primo grado ad Asti, Roggero sottolinea che “pensavo che all’esterno ci fosse un quarto complice pronto a sparare. Quando sono uscito non si capiva più nulla. Ho agito pensando che la mia vita e quella dei miei familiari fossero ancora in pericolo”. Dopo la sentenza di primo grado, che lo condanna a 17 anni, si scaglia contro i giudici: “Vergogna. Viva l’Italia! La parola ‘giustizia’ oggi non esiste più”.

Alla fine del 2025, durante l’udienza del processo di Appello a Torino, torna a spiegare le sue ragioni: “Ho agito per legittima difesa, volevo salvare mia moglie e scongiurare il rischio che, sapendo di essere stati visti, tornassero in negozio a ucciderci. Ho solo voluto proteggere la mia famiglia, la vera vittima sono io”.

Nel luglio 2026, dopo la sentenza di Cassazione, dichiara che “la condanna a 14 anni e 9 mesi alla mia età equivale a una sorta di ergastolo. È stata legittima difesa: se il rapinatore non avesse alzato l’arma non avrei sparato. Le vere vittime di tutta questa vicenda siamo io e mia moglie”.

L’iter per la grazia

Mario Roggero confida nella grazia concessa dal presidente Sergio Mattarella, con cui lo stesso gioielliere aveva di fatto polemizzato a distanza, nel giorno del suo ingresso in carcere a Bollate.

Per ottenerla, sono necessari diversi passaggi, come previsto dall’articolo 681 del Codice di procedura penale:

presentare la domanda al presidente della Repubblica, l’unico che ha il potere di concedere la grazia, come previsto dall’articolo 87 della Costituzione;

il Magistrato di Sorveglianza avvia un’istruttoria raccogliendo tutti gli elementi di giudizio utili, acquisendo anche il parere e della Procura generale presso la Corte d’Appello: dopodiché, trasmette il fascicolo al Ministero della Giustizia;

l’Ufficio Grazia del Ministero esamina la documentazione e, se il ministro (in questo caso Carlo Nordio) ritiene che ci siano i presupposti, predispone la proposta di grazia e la invia al Quirinale;

la decisione finale spetta esclusivamente al Capo dello Stato, che può accogliere la richiesta condonando la pena (in tutto o in parte) o commutandola in una diversa. Qualora il presidente emetta il decreto di grazia, il Pubblico Ministero competente ne cura l’immediata esecuzione, ordinando la liberazione della persona o rideterminando la pena residua.