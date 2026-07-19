Mario Roggero pentito per le parole al presidente Sergio Mattarella: "Appello troppo freddo, mi dispiace"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mario Roggero si dice pentito: prima di entrare nel carcere di Bollate aveva rivolto un appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella in maniera estremamente assertiva. Ora il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio fa marcia indietro e si dice dispiaciuto per i toni eccessivamente schietti utilizzati.

Mario Roggero su Sergio Mattarella

Mario Roggero è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 avevano assaltato la sua gioielleria di Grinzane Cavour. Il terzo rapinatore, invece, era rimasto ferito.

Mattarella “ha graziato uno scafista e Minetti, penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza“, aveva esclamato Roggero tirando il presidente per la giacchetta, circondato dai giornalisti di fronte al portone del carcere.

ANSA

Ora il cambio di passo: “Mi rendo conto di aver rivolto un appello troppo freddo al presidente della Repubblica, mi dispiace“.

Lo riporta in esclusiva Il Giornale in un articolo che cita una telefonata con l’avvocato Sergio Novani, che coordina il collegio difensivo.

Roggero “sereno” in carcere

Mario Roggero viene descritto come “ragionevolmente sereno”. Il suo pensiero è rivolto alla moglie, che ha già presentato la domanda di grazia, e ai nipoti.

Il quotidiano, sempre citando il legale di famiglia, riporta che Roggero avrebbe voluto solo ribadire di essere “un uomo che ha lavorato onestamente per una vita intera”, ma di essere stato “schiacciato dalla tensione del momento” e dalla “imminenza dell’entrata in carcere”, da cui sarebbero nate “parole distanti” rispetto al suo vero intento, quello di “chiedere clemenza”.

Per Mario Roggero è il secondo pentimento

Quello relativo all’appello a Mattarella è il secondo pentimento di Mario Roggero, nel giro di poche ore.

Prima di entrare in carcere, infatti, un giornalista aveva domandato al gioielliere se fosse pentito di quanto fatto. La risposta: “Certamente, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ho subìto un’ingiustizia”.

Scontro politico su Mario Roggero

Intanto va avanti lo scontro politico fra destra e sinistra sulla figura di Mario Roggero. Dal governo e dall’ala conservatrice del Parlamento si difende Roggero puntando sulla profonda alterazione emotiva vissuta durante la rapina, che ne avrebbe alterato il giudizio dopo avere percepito un pericolo mortale per sé e per la sua famiglia. Queste, in sintesi, le motivazioni alla base della richiesta di grazia per Mario Roggero.

Per le sinistre, invece, Roggero è un giustiziere andato incontro alla giusta pena.