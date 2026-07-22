Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta richiesta di differimento della pena presentata dai legali

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Lo ha deciso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino che ha respinto l’istanza di differimento della carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Intanto il procuratore di Milano, Marcello Viola, chiede di “abbassare i toni” ed “evitare eccessi”.

Mario Roggero resta in carcere a Bollate

L’Ufficio di Sorveglianza di Torino, dunque, ha respinto l’istanza di differimento della carcerazione per Mario Roggero.

Il differimento della pena era stato chiesto dai suoi legali: la richiesta è legata alla domanda di grazia presentata dalla moglie a Sergio Mattarella. Si tratta di un differimento facoltativo, previsto dal Codice penale, che si può concedere per un massimo di sei mesi in attesa della decisione presidenziale.

Il gioielliere 72enne, però, resta in carcere a Bollate. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo una tentata rapina nella sua gioielleria a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, nel 2021.

Le motivazioni dell’Ufficio di Sorveglianza

Secondo Elena Massucco, magistrato di sorveglianza, “non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”.

A questo punto gli atti vanno al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano.

Non si ravvisano, quindi, le circostanze di necessità ed urgenza ed è questo il motivo per cui il gioielliere 72enne resta in carcere.

La figlia: “Speriamo nella grazia o nei domiciliari”

Laura Roggero, figlia del gioielliere, non perde comunque la speranza che le cose possano cambiare, considerando anche la portata politica che ha assunto l’intera vicenda.

“Manteniamo la speranza che ci sia comunque una soluzione, che sia la concessione dei domiciliari o la grazia, anche tenuto conto della sua età”, ha detto.

In ogni caso, ha concluso oggi la figlia di Roggero, “è una questione che stanno seguendo i nostri legali“.

L’appello del procuratore capo di Milano

Sulla vicenda di Mario Roggero, e sulle relative discussioni e polemiche legate alla legittime difesa, è intervenuto anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola.

“Credo che bisogna abbassare i toni, da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro”, ha detto.

Viola ha parlato della necessità di “provare a valutare dopo avere letto bene le motivazioni dei provvedimenti. Ma soprattutto bisogna tornare a rasserenare il clima, tornare ad un rapporto istituzionale che consenta anche di evitare eccessi come quelli che si sono visti in questi giorni”, ha concluso, come riportato da Ansa.