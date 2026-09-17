Mario Roggero resta in carcere, niente domiciliari: la richiesta è stata dichiarata "inammissibile"

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Mario Roggero dovrà scontare la sua pena nel carcere di Bollate. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, aveva presentato l’istanza di differimento pena anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Come già successo a Torino, però, è stato dichiarato “inammissibile”, in linea con la richiesta della Procura generale. La sua dichiarazione spontanea rilasciata ai giudici, relativa a un’analisi critica su se stesso per quanto accaduto nel 2021, non è quindi bastata: Roggero confida ancora nella concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Istanza di differimento pena “inammissibile”: cosa dice il provvedimento

Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano è stato notificato a Mario Roggero la mattina di giovedì 17 settembre.

I giudici hanno sottolineato – riporta LaPresse – che “a differenza di quanto argomentato dalla difesa”, l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena in caso di presentazione di domanda di grazia al Presidente della Repubblica, come quella avanzata dalla moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, è “applicabile” solo quando la “pena non sia ancora iniziata“.

In sostanza, Mario Roggero e il suo avvocato l’avevano già avanzata “correttamente” al Tribunale di Torino, che però l’aveva già respinta “nel merito”.

Pertanto, i magistati milanesi non possono ritenere “ammissibile” una nuova istanza per sospendere la condanna perché trasformerebbe l’istituto nella “possibilità di reiterare” lo stesso ricorso più volte eludendo le “ordinarie regole” e le “impugnazioni“.

Cosa può fare Mario Roggero adesso

Il gioielliere, quindi, dovrà chiedere la concessione degli arresti domiciliari solamente attraverso il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Torino.

La richiesta della grazia a Mattarella

Inoltre, Roggero continua a confidare nella richiesta della grazia avanzata al presidente Sergio Mattarella, con cui lo stesso gioielliere aveva di fatto polemizzato a distanza, nel giorno del suo ingresso in carcere a Bollate.

Per ottenerla, sono necessari diversi passaggi, come previsto dall’articolo 681 del Codice di procedura penale:

presentare la domanda al presidente della Repubblica, l’unico che ha il potere di concedere la grazia, come previsto dall’articolo 87 della Costituzione;

il Magistrato di Sorveglianza avvia un’istruttoria raccogliendo tutti gli elementi di giudizio utili, acquisendo anche il parere e della Procura generale presso la Corte d’Appello: dopodiché, trasmette il fascicolo al Ministero della Giustizia;

l’Ufficio Grazia del Ministero esamina la documentazione e, se il ministro (in questo caso Carlo Nordio) ritiene che ci siano i presupposti, predispone la proposta di grazia e la invia al Quirinale;

la decisione finale spetta esclusivamente al Capo dello Stato, che può accogliere la richiesta condonando la pena (in tutto o in parte) o commutandola in una diversa. Qualora il presidente emetta il decreto di grazia, il Pubblico Ministero competente ne cura l’immediata esecuzione, ordinando la liberazione della persona o rideterminando la pena residua.