Mario Roggero resta in carcere senza differimento della pena, perché i giudici hanno respinto la richiesta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Mario Roggero resta in carcere dopo il no al differimento della pena chiesto dai suoi legali per consentirgli di attendere a casa la decisione del presidente della Repubblica sulla domanda di grazia. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza, dopo una precedente decisione negativa dei giudici di Torino. Il caso permette di capire che cosa prevede questo istituto giuridico.

Perché i giudici hanno negato il differimento a Mario Roggero

Come riferisce l’Adnkronos, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha stabilito che il differimento dell’esecuzione della pena legato alla presentazione di una domanda di grazia può essere applicato soltanto se la pena non è ancora iniziata.

Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante la rapina alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, era già detenuto nel carcere di Bollate quando la difesa ha presentato la nuova istanza.

I giudici milanesi hanno inoltre rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Torino si era già pronunciato sulla richiesta il 9 settembre.

La ripresentazione dell’istanza è stata quindi considerata inammissibile, anche per evitare che la stessa domanda venga reiterata aggirando le regole sulle impugnazioni.

Che cos’è il differimento della pena e quando si può chiedere

Il differimento della pena è un istituto previsto dall’articolo 147 del Codice penale che consente, in determinate circostanze, di rinviare temporaneamente l’esecuzione di una condanna. Non è una cancellazione della pena e non coincide con la grazia, che è una misura di clemenza di competenza del presidente della Repubblica.

La legge contempla diverse situazioni, tra cui la presentazione di una domanda di grazia, la grave infermità fisica del condannato e alcune condizioni legate alla gravidanza e alla maternità. I presupposti e le modalità cambiano a seconda del motivo per cui viene chiesto il rinvio.

Nel caso di una domanda di grazia, il differimento è facoltativo: la sua presentazione non comporta automaticamente la sospensione della pena.

La norma stabilisce inoltre che il rinvio non può superare complessivamente sei mesi dal giorno in cui la sentenza diventa irrevocabile.

La decisione spetta al tribunale di sorveglianza competente, chiamato a verificare se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Che cosa succede ora e quale ruolo ha la domanda di grazia

La domanda di grazia presentata dalla moglie di Roggero al presidente della Repubblica segue un percorso distinto rispetto alla richiesta di differimento.

Il procedimento per la grazia non si traduce automaticamente in una scarcerazione e il suo esito non è anticipato dalle decisioni dei tribunali di sorveglianza.

Dopo il provvedimento di Milano, Roggero rimane detenuto a Bollate mentre prosegue l’iter relativo alla domanda di clemenza. La difesa ha indicato la possibilità di impugnare la decisione di Torino davanti alla Corte di Cassazione.