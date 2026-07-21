Mario Roggero, riaperta la gioielleria di Grinzane Cavour: la moglie in negozio, il cartello per i giornalisti
Il commerciante si trova nel carcere di Bollate per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori nel 2021
Ha riaperto martedì mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour. A gestire l’attività, mentre il commerciante si trova nel carcere di Bollate per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori nel 2021, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie. All’esterno dell’attività è stato affisso un cartello firmato dalla famiglia che avvisa la stampa: “Gentili giornalisti – si legge – desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore”.