Mario Roggero scrive una lettera dal carcere, "Entrare in cella è devastante e ho avuto modo di riflettere"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mario Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per i fatti di Grinzane Cavour (Cuneo), ha rotto nuovamente il silenzio e ha inviato una lettera dal carcere di Bollate (Milano), dove attualmente si trova detenuto. La missiva è arrivata alla redazione di Fuori dal Coro, e verrà letta nella sua versione integrale nel corso della puntata in onda domenica 11 ottobre. “Entrare in carcere ad oltre 72 anni, dopo una intensa e onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo, è stato per me molto devastante”, scrive Roggero, che aggiunge: “Ho avuto modo, forzatamente, di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi”. La lettera, aggiunge l’ex gioielliere, è stata concessa dallo stesso Mario Giordano.

La lettera di Mario Roggero a Fuori dal Coro

Come anticipato, la redazione di Fuori dal Coro ha ricevuto una lettera di Mario Roggero che verrà letta integralmente nel corso della puntata in onda domenica 11 ottobre.

Roggero, l’ex gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori nel 2021, nella missiva scrive che “entrare in carcere ad oltre 72 anni, dopo una intensa e onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo, è stato per me molto devastante“.

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La reclusione, aggiunge, sta avendo effetti “sia a livello psicologico che soprattutto fisico”. Poi riflette: “Essere comunque relegato fra quattro mura, mi ha fatto conoscere una realtà composta da persone a me completamente sconosciuta”.

E ancora: “Ho avuto modo, forzatamente, di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi e impensabili, che sto approfondendo a poco a poco”. Infine promette: “Ci sentiremo comunque più avanti”.

Il ringraziamento a Mario Giordano e agli italiani

Nella sua missiva, Mario Roggero spiega che l’occasione di esprimersi con quelle righe gli è stata offerta dallo stesso Mario Giordano.

L’ex gioielliere, quindi, ringrazia “i milioni di italiani che mi sono stati e mi stanno vicino con il loro affetto e non solo”.

La rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour

I fatti risalgono al 28 aprile 2021. Alle 18:45 di quel giorno, tre rapinatori col volto coperto fecero irruzione nella gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo) all’interno della quale si trovavano Mario Roggero, la moglie e la figlia. I tre minacciarono le due donne sotto l’occhio delle telecamere interne ed esterne all’esercizio e svuotarono la cassaforte.

Poi si diedero alla fuga con la refurtiva, ma Roggero li inseguì con il suo revolver e iniziò a sparare. Sotto i suoi colpi morirono due dei rapinatori, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino mentre il terzo, Alessandro Modica, rimase ferito.

Il 15 luglio 2026 la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi emessa dalla Corte d’Assise, e per l’ex gioielliere si sono aperte le porte del carcere. La sua storia ha diviso l’opinione pubblica e la politica, con Matteo Salvini in prima linea per chiedere la liberazione di Roggero.