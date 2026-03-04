Mario Ruoso ucciso a sprangate, il fondatore di TelePordenone è stato trovato morto in casa: cosa si sa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mario Ruoso è stato ucciso “con un corpo contundente alla testa”. Lo ha riferito Pietro Montrone, procuratore di Pordenone dopo il sopralluogo presso l’abitazione del fondatore di TelePordenone. Secondo gli inquirenti “la vittima è stata presa a sprangate” e la morte risalirebbe a poche ore prima. L’assassinio di Ruoso “è stata una mattanza“, continua Montrone ai microfoni con i giornalisti. Il corpo dell’87enne è stato rinvenuto dal nipote nell’abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone.

Mario Ruoso ucciso a sprangate nella sua abitazione

Nell’attesa di avere un quadro più chiaro dell’omicidio, il procuratore di Pordenone Pietro Montrone è in grado di dire che Mario Ruoso sarebbe stato colpito “con un corpo contundente alla testa”, riferisce l’Ansa.

“La vittima è stata presa a sprangate”, ha spiegato Montrone ai giornalisti dopo il sopralluogo presso l’abitazione del fondatore di TelePordenone a Porcia (Pordenone).

“C’è stata una mattanza”, ha aggiunto Montrone. Ciò è possibile stabilirlo grazie all’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli.

Secondo i primi rilievi, l’assassino si sarebbe accanito ripetutamente sull’87enne. Il corpo è stato ritrovato dal nipote, che si era recato presso la casa della vittima dopo numerosi tentativi di contattarla telefonicamente andati a vuoto.

Le indagini

Sempre secondo Ansa, per il momento le testimonianze dei vicini e dei collaboratori di Ruoso non avrebbero fornito elementi utili alle indagini sulle quali, tuttavia, gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

Gli investigatori stanno lavorando soprattutto per stabilire l’ora dell’omicidio, anche in base al racconto del nipote che ha dato l’allarme.

L’omicidio

Come ricostruisce Pordenone Today, i fatti risalgono a mercoledì 4 marzo. Il nipote della vittima, Alessandro, si è recato nell’abitazione di Mario Ruoso a Porcia (Pordenone) preoccupato perché l’imprenditore non rispondeva al telefono. Il corpo dell’87enne era riverso sul pavimento, vicino alla porta di ingresso, in una pozza di sangue con profonde ferite alla testa.

L’abitazione si trovava di fronte all’autosalone Garage Venezia di cui la vittima era proprietaria. Solo due anni fa aveva chiuso TelePordenone, la sua impresa più importante nonché una delle prime televisioni private in Italia.