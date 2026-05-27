Mario Sechi direttore di Libero Quotidiano sotto tutela dopo le minacce degli anarchici, solidarietà di Meloni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il direttore di Libero Quotidiano, Mario Sechi, è sotto tutela dopo alcune minacce ricevute dall’area anarco-insurrezionalista. Da quanto emerso, il giornalista sarebbe stato preso di mira per alcuni editoriali sul caso di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti in un’esplosione nel parco degli Acquedotti di Roma mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Sechi ha ricevuto manifestazioni di solidarietà da parte di numerosi esponenti delle istituzioni e della politica, a partire dalla premier Giorgia Meloni.

Mario Sechi sotto tutela

Mario Sechi, direttore di Libero Quotidiano, è sotto tutela delle forze dell’ordine da alcune settimane.

La decisione, riferisce LaPresse, è stata presa in seguito ad alcune minacce e intimidazioni ricevute dal giornalista da parte di esponenti dell’area anarchica.

ANSA

Le minacce degli anarchici al direttore di Libero Quotidiano

Da quanto emerso, Sechi sarebbe stato preso di mira per via di alcuni suoi editoriali scritti in merito alla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, avvenuta il 20 marzo scorso al parco degli Acquedotti di Roma.

I due anarchici, appartenenti al gruppo di Alfredo Cospito, sono morti in un’esplosione mentre stavano confezionando un ordigno artigianale. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

Solidarietà da Meloni

Il direttore del quotidiano Libero ha ricevuto in queste ore numerose manifestazioni di solidarietà da parte di esponenti delle istituzioni e della politica.

A partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che così scrive su X: “Solidarietà a Mario Sechi, finito sotto tutela a seguito delle gravi minacce ricevute dall’area anarco-insurrezionalista”.

“Nessuna intimidazione può mettere in discussione la libertà di espressione e il diritto di un giornalista di svolgere il proprio lavoro. Ferma condanna verso ogni forma di intolleranza e odio politico”.

La solidarietà della politica

“Tentare di intimidire la stampa significa provare a colpire un presidio fondamentale delle nostre istituzioni democratiche”, commenta su X il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Al direttore di Libero Mario Sechi va la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica per le minacce ricevute dagli anarchici”.

Solidarietà a Sechi anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana: “La mia solidarietà al direttore di Libero, Mario Sechi, per le gravi minacce ricevute, che condanno con fermezza. Ogni intimidazione rivolta a un giornalista è un attacco alla libertà di stampa e al libero confronto democratico”.

“Rivolgo la mia vicinanza al direttore di Libero, Mario Sechi, destinatario di gravi minacce che meritano una condanna netta e senza ambiguità”, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

“Colpire un giornalista attraverso intimidazioni e violenze verbali significa colpire uno dei presìdi essenziali della vita democratica. La libertà di informazione e il pluralismo delle idee costituiscono valori irrinunciabili che devono essere tutelati con determinazione”.

“La libertà di stampa si difende sempre, senza se e senza ma: solidarietà a Mario Sechi per le vergognose intimidazioni. Nessuna tolleranza per violenti e odiatori”, scrive su X il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.