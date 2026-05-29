Mario Sechi licenziato da Angelucci a Libero Quotidiano, "non mi spaventa la disoccupazione"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mario Sechi non ha digerito la decisione di Giampaolo Angelucci che lo ha licenziato da Libero Quotidiano. Il giornalista, che da giovedì 28 maggio 2026 non è più direttore del quotidiano, ha infatti puntato il dito contro l’editore in un lungo messaggio social in cui Sechi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E a chi pensa che il 58enne sardo ex ufficio stampa della Presidenza del consiglio possa avere timori di restare disoccupato, il giornalista ha risposto: “Sono ottimista, il mondo è pieno di opportunità”.

Sechi attacca Angelucci che lo ha licenziato

Il licenziamento di Sechi arriva forse nel momento più complicato della sua vita, fatti di un particolare intreccio tra privato e carriera. Proprio poche ore prima di incassare il ben servito da Libero Quotidiano, che verrà ora diretto da Alessandro Sallusti, il giornalista era infatti finito sotto scorta dopo le minacce ricevute.

Una circostanza che ha reso ancor più amaro l’addio obbligato dal giornale, con Sechi che su X non ha fatto sconti ad Angelucci che ha deciso di licenziarlo nel giorno in cui anche Mattarella gli aveva manifestato solidarietà per essere finito sotto scorta perché “nel mirino dei terroristi anarchici, è gente spietata che spara e confeziona bombe, sono sotto scorta per una minaccia diretta non per una chiacchiera sui social media”.

L’accusa sulla libertà di stampa violata

Ma il lungo messaggio apparso su X si è concentrato sul tema della libertà di stampa, con Sechi che ha lanciato qualche frecciata ad Angelucci.

È stato sì l’editore che lo ha assunto tre anni fa, ma anche quello che lo ha licenziato e su questo il giornalista è schietto: “I rapporti si esauriscono, non penso affatto che questo sia il problema. Bisogna solo vedere come si arriva alla fine della storia, questa termina nel peggiore dei modi per quel bene prezioso che si chiama libertà di stampa”.

“Parleranno i fatti. Come sempre” ha scritto, anticipando che forse la questione non si chiuderà qui.

Perché la disoccupazione non spaventa

E ora, senza un lavoro, cosa farà Sechi? Lo stesso giornalista ha risposto alla possibile domanda nel corso del lungo sfogo social.

Ricordando come negli anni il modo di fare giornalismo è cambiato drasticamente, il 58enne di Cabras si è detto ottimista perché “il mondo è pieno di opportunità“.

Lo ha detto, soprattutto, sottolineando il fatto che “i quotidiani vivono un periodo di profondissima crisi, molti chiuderanno e, forse, risorgeranno in altra forma. È finito un modello di business, non il giornalismo di cui c’è in realtà una grande domanda”.

I ringraziamenti e la provocazione

Nel chiudere il proprio messaggio polemico contro Angelucci, Sechi ha voluto ringraziare i lettori che mi sono stati vicini e tutti i colleghi che in questi tre anni hanno lavorato al mio fianco”.

Ma la chiusa è tornata provocatoria: “Libero mi ha dato tanto, ma si è preso troppo“.