Mario Sechi licenziato da Libero Quotidiano, addio al veleno con Angelucci "quando sono finito sotto scorta"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il giornalista Mario Sechi è stato licenziato e non è più il direttore di Libero Quotidiano, giornale di area conservatrice edito dalla famiglia Angelucci. È stato lo stesso Sechi a rendere noto l’addio alla sua ultima posizione professionale, tramite un tweet di poche righe. Un messaggio breve e amaro con il quale il giornalista ha attaccato il suo ormai ex editore Antonio Angelucci.

Mario Sechi licenziato da Angelucci

“Angelucci mi ha licenziato”, ha scritto Mario Sechi su X. “Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti”, ha aggiunto.

Il messaggio ha ricevuto molti commenti di solidarietà da parte dei follower, fra i quali quelli di alcuni giornalisti. Fra chi ha commentato c’è anche Filippo Facci: “Ricordati che è nei momenti più difficili Filippo Facci c’è sempre, mio caro vecchio amico”, ha scritto. “Un abbraccio direttore! Farai bene ovunque!”, ha scritto la giornalista Annarita Di Giorgio.

ANSA

Alcuni minuti prima, Sechi aveva pubblicato un post in cui aveva semplicemente scritto “Libero”.

Alessandro Sallusti nuovo direttore di Libero Quotidiano

Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero Quotidiano, dopo la rimozione di Mario Sechi.

Il nome di Sallusti era già emerso in un retroscena de Il Foglio, secondo cui gli Angelucci avevano intenzione di richiamare Alessandro Sallusti, che ha più volte diretto Libero e il Giornale.

La carriera di Mario Sechi negli ultimi anni

Libero Quotidiano era stato l’approdo di Mario Sechi dopo avere lasciato l’incarico da capo ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima di allora, Sechi era stato alla guida dell’agenzia Agi. In attesa di una nuova collocazione, Mario Sechi continua ad essere uno dei giornalisti più presenti nei talk show politici.

Perché Mario Sechi è sotto scorta

In un editoriale, l’ormai ex direttore di Libero Quotidiano ha raccontato l’esperienza che “gli ha cambiato la vita in mezza giornata“, da quando cioè il questore Bruno Megale gli ha comunicato di essere sotto scorta.

“Da quell’istante ho smesso di lagnarmi per la mia condizione futura di prigioniero-libero, ho guardato gli occhi di mia moglie e di mia figlia che erano con me e ascoltavano in silenzio, incredule”, ha scritto.

Mario Sechi è finito sotto scorta in seguito ad alcune minacce di estremisti anarchici, giunte dopo la pubblicazione di alcuni editoriali inerenti la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, avvenuta il 20 marzo 2026 al parco degli Acquedotti di Roma. I due sono rimasti uccisi in una esplosione.

Ma fonti vicine alla società editrice di Libero Quotidiano hanno definito all’Adnkronos come “strumentale” la ricostruzione di Mario Sechi: secondo tali fonti, il giornalista “ha collegato la richiesta di lasciare la direzione del quotidiano alla circostanza di essere finito sotto scorta“.

Ma la misura di protezione, viene sostenuto, “sarebbe stata disposta già da circa tre settimane e, dunque, il richiamo fatto oggi alle minacce ricevute avrebbe il solo effetto di presentare la vicenda come una ritorsione personale”.