Mario Stefano Pietrodarchi, l’intervista al musicista: "La musica di Astor Piazzolla è la nostra vita"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di un artista, in cui smettere di eseguire significa cominciare davvero a raccontarsi. Per Mario Stefano Pietrodarchi quel confine passa anche attraverso il respiro di un bandoneón, lo strumento che a diciannove anni scelse inseguendo un suono preciso: quello che Astor Piazzolla aveva lasciato «nel cuore di tutti noi». Da allora Piazzolla è diventato per lui molto più di un repertorio. È un confronto continuo con il tempo, con la libertà dell’interprete e con la necessità di mettere qualcosa del proprio vissuto dentro ogni esecuzione. È da questo incontro che prende voce Astor. Un secolo di Tango, lo spettacolo del Balletto di Roma che dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 torna al Teatro Olimpico di Roma, ormai prossimo al traguardo delle cento repliche. Nato dal concept di Luciano Carratoni, con la regia di Carlos Branca e la coreografia di Valerio Longo, lo spettacolo attraversa la vita e l’universo creativo di Piazzolla facendo dialogare gli otto solisti del Balletto di Roma con la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli, il tango di Leonardo e Cristina Elias e, appunto, la musica dal vivo di Mario Stefano Pietrodarchi, al bandoneón e alla fisarmonica. Al centro c’è il viaggio. Quello reale della famiglia Piazzolla, dall’Italia all’Argentina, e poi quello dello stesso Astor fra Buenos Aires, New York e l’Europa. Ma soprattutto il viaggio come condizione dell’artista: partire, incontrare, contaminarsi, tornare diversi. Mario Stefano Pietrodarchi riconosce qualcosa di sé in questo movimento. Nato ad Atessa, in Abruzzo, ha attraversato con i suoi strumenti decine di Paesi e incontrato musicisti e linguaggi lontanissimi, fino a maturare la convinzione che un interprete non possa accontentarsi di essere il «sosia» di qualcun altro. Anche davanti a un gigante come Piazzolla, bisogna trovare una propria voce. Eppure, conversando con lui per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, il viaggio più interessante finisce per essere quello che conduce all’indietro. Al ragazzo che a diciotto anni non sapeva ancora se la musica sarebbe diventata davvero la sua vita. Alla famiglia divisa tra la sicurezza di un lavoro nella Val di Sangro industriale e la possibilità, assai più incerta, di scommettere sul talento. Agli incontri con insegnanti e persone capaci di spostare quasi impercettibilmente l’ago della bilancia. Persino a una lettera arrivata dalla Slovacchia nel momento giusto, quando bastava poco per convincere un ragazzo pieno di dubbi a continuare a crederci. Oggi Mario Stefano Pietrodarchi misura il successo in modo quasi opposto a quello che ci si aspetterebbe da un musicista che ha calcato alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. L’applauso finisce quando si spengono le luci del teatro. Il giorno successivo si ricomincia. Il successo, racconta, è stato piuttosto «il caffè quotidiano» capace di alimentare un sogno ulteriore, mai un posto nel quale fermarsi. Forse è anche per questo che, dopo quasi cento repliche, Astor non è diventato per lui un gesto automatico. «Ogni giorno bisogna raccontare il proprio vissuto», dice. E così Oblivion, Adiós Nonino o Libertango non possono essere esattamente gli stessi della sera precedente, perché nel frattempo è cambiato chi li suona. Mario Stefano Pietrodarchi confessa di non considerarsi un grande oratore, né particolarmente bravo a esternare le emozioni. Dice di riuscire a raccontarsi meglio quando è su un palco, con uno strumento fra le mani. Eppure, seguendo Piazzolla lungo questo cammino insieme, finisce per raccontare molto di sé: la paura di scegliere, la disciplina, gli incontri, il desiderio di partire e quella ricerca ostinata di una voce propria che, prima ancora del successo, sembra essere diventata la misura del suo essere musicista.

Astor è uno spettacolo arrivato al traguardo delle cento repliche. Dopo così tante serate, che cosa continua a cambiare nel suo modo di suonare Piazzolla?

“Ogni concerto, non soltanto Astor, rappresenta un’esperienza nuova. L’opera di Piazzolla è talmente intensa, ricca di emozioni e legata alla realtà da riflettere i continui mutamenti della nostra esistenza: un giorno siamo più felici, un altro più tristi, un altro ancora più riflessivi. Proprio qualche giorno fa, una ragazza mi ha scritto chiedendomi perché riesca ancora a conquistare i giovani e non soltanto il pubblico della sua epoca. La risposta è semplice: non appartiene a un periodo storico preciso, ma parla al nostro presente. Racconta sentimenti universali, che cambiano insieme a noi. Per questo, quando la interpreto, cerco di restituirla attraverso ciò che sto vivendo in quel momento. Il tango, e in particolare l’universo di Astor, finisce così per diventare uno specchio della vita”.

Lo spettacolo racconta Piazzolla attraverso l’idea del viaggio: dall’Italia all’Argentina, dagli Stati Uniti all’Europa, dalla tradizione alla ricerca. Quale rapporto avverte tra il percorso biografico di Piazzolla e la sua musica?

“È un legame che cerco di raccontare anche nei miei concerti. Ho, per esempio, un programma intitolato Da Roma a Buenos Aires, nel quale parto da Rota e da compositori italiani contemporanei per intraprendere un itinerario ideale: chiudere gli occhi, attraversare l’oceano e ritrovarsi a Buenos Aires. Le diverse tappe della vita di Piazzolla hanno lasciato un’impronta profonda sulla sua produzione: il trasferimento della famiglia da Trani a Buenos Aires, gli anni dell’infanzia in Argentina, poi New York e, nella fase più matura, Parigi e soprattutto Roma. Gli anni europei sono stati particolarmente importanti. In Italia, durante i soggiorni tra Roma e Milano e grazie ai rapporti con Curci e Pagani, ha conosciuto musicisti straordinari, il cui contributo ha inciso profondamente sull’evoluzione del suo linguaggio. Il sodalizio con Tullio De Piscopo e Pino Presti, per esempio, ha trasformato la produzione tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, rendendone molto più marcata la componente ritmica. Piazzolla nutriva una grande ammirazione per De Piscopo e non è un caso che, nelle opere di quegli anni, batteria e percussioni assumano un ruolo centrale. Brani come Libertango, Violentango e Meditango, così come le registrazioni realizzate per Curci e pubblicate da Carosello, portano chiaramente l’impronta di quelle collaborazioni. Gli spostamenti geografici, dunque, non hanno significato soltanto entrare in contatto con luoghi e culture differenti. Sono state soprattutto le persone conosciute lungo il cammino a influenzarne la ricerca artistica. Negli Stati Uniti, per esempio, il sodalizio con Gerry Mulligan ha dato vita a un disco straordinario come Summit. Penso anche alla produzione vocale e al rapporto con Milva, dal quale sono nati lavori meravigliosi. Credo quindi che la geografia personale di Piazzolla sia inseparabile dalla sua evoluzione artistica: ogni luogo gli ha offerto nuovi incontri e ogni collaborazione ha contribuito ad ampliare il suo linguaggio”.

A proposito di viaggio, viene spontanea una domanda più personale: quale viaggio ha rappresentato per lei la musica?

“La musica ha rappresentato una vera salvezza nella mia vita. Non perché abbia avuto un’infanzia difficile: provengo da una famiglia splendida e ho vissuto anni bellissimi, quindi non posso dire che sia stata un’ancora di salvezza in quel senso. Mi ha dato, però, l’opportunità di viaggiare, fino a oggi, in 75 Paesi e di entrare in contatto con lingue, culture e persone diverse in ogni parte del mondo. È stata un’esperienza di arricchimento straordinaria. Senza la musica, essendo nato in Abruzzo, in un territorio dalla fortissima vocazione industriale come la Val di Sangro, dove operano alcune delle più importanti multinazionali del Centro Italia, probabilmente sarei rimasto lì e avrei trovato lavoro in una delle aziende che hanno portato al territorio grande ricchezza e benessere. Ricordo, però, anche i molti dubbi alla fine della maturità. In famiglia ci si chiedeva se, a diciotto anni, fosse opportuno permettermi di proseguire gli studi musicali oppure indirizzarmi verso un percorso lavorativo. Grazie soprattutto a mia madre e a un impegno costante, cercai di far capire alla mia famiglia che, se un operaio lavorava otto ore al giorno, ero disposto a dedicarne altrettante, se non di più, allo studio dello strumento. Desideravo avere la possibilità di fare della musica la mia vita, perché ne sentivo con forza il richiamo. Devo ringraziare anche uno dei miei ex docenti, che disse alla mia famiglia che mani come le mie, con tutto il rispetto per la fatica e la dignità di quel mestiere, non erano mani da operaio. È anche il messaggio che vorrei trasmettere ai giovani: bisogna credere profondamente in ciò che si fa. Con un impegno costante e la determinazione di provarci ogni giorno, può accadere che qualcuno riconosca il nostro lavoro e si presentino opportunità che non avremmo neppure immaginato. Per questo è fondamentale impegnarsi fino in fondo e cercare sempre di dare il massimo”.

US: Francesca Alfano

Lei comincia a suonare da bambino. Ricorda un momento preciso in cui la musica ha smesso di essere semplicemente un’attività ed è diventata una scelta consapevole, il suo percorso di vita?

“Ho iniziato a nove anni. Da bambino praticavo sport, in particolare il ciclismo, e nel 1988 vinsi il campionato regionale nella categoria sprinter. In seguito, a causa dell’asma allergica, mi sono avvicinato alla musica. Fino ai quattordici anni non avrei mai immaginato che sarebbe diventata così importante. Oggi, anche come docente, cerco di trasmettere ai miei allievi un principio in cui credo profondamente: spesso sono gli incontri a determinare la nostra crescita. Avere accanto insegnanti e persone capaci di infondere fiducia e stimolare il desiderio di proseguire può essere decisivo. Per me la svolta è arrivata tra i quindici e i sedici anni, quando ho cominciato a studiare molte ore al giorno, con una passione e una determinazione che prima non avevo. Credo che alcuni legami possano davvero cambiare una vita, perché ci aiutano a intravedere possibilità che da soli forse non riusciremmo a vedere. Accade anche nelle relazioni sentimentali: ci sono persone che ci completano e ci danno lo slancio necessario per inseguire ciò che desideriamo”.

“Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”. Se la stella danzante è l’artista, quale caos aveva dentro Mario Stefano? E la musica è riuscita, in qualche modo, a placarlo?

“Quale caos potevo avere dentro di me? Sicuramente un forte desiderio di affermazione, perché credo che un artista senta naturalmente l’ambizione di salire sul palco, realizzare i propri progetti e costruire qualcosa di bello. La musica, però, non ha placato quel caos. Semmai lo ha trasformato in una spinta, rendendomi più forte e aiutandomi ad affrontare la vita con maggiore determinazione. C’è poi un altro aspetto fondamentale: uno strumento non ci abbandona mai. Nella vita attraversiamo delusioni, separazioni e momenti difficili; per me suonare ha rappresentato insieme un’ancora e un motore, una fonte costante di felicità e uno stimolo ad andare avanti. Non direi, quindi, che abbia attenuato quella parte di me. Mi ha piuttosto permesso di esprimerla, darle una direzione e far emergere qualcosa che probabilmente possedevo già”.

Piazzolla parte dalla tradizione del tango, la reinterpreta e inizialmente attraversa anche un periodo di incomprensione. Nel suo caso, invece, sotto quale aspetto si è sentito incompreso e quando si è sentito davvero libero di esprimersi musicalmente come desiderava?

“È vero, Piazzolla si è sentito incompreso. Le dirò, però, una considerazione personale: non credo che abbia realmente stravolto il tango. Probabilmente ha utilizzato questo termine anche per far conoscere la propria musica a livello internazionale, ma la sua produzione va ben oltre quella definizione. A creare un legame così immediato è soprattutto il bandoneón, strumento simbolo di quel mondo. Naturalmente proveniva da quella tradizione e aveva lavorato con alcuni dei suoi grandi maestri. La svolta arrivò a Parigi, quando iniziò a studiare composizione con Nadia Boulanger, che lo aiutò a riconoscere e sviluppare la propria identità artistica. Fino ad allora si era ispirato ad autori come Ginastera e Stravinskij, che considerava riferimenti assoluti. Boulanger lo spinse invece a cercare ciò che sentiva veramente suo, senza inseguire necessariamente la musica classica o modelli altrui. In sostanza, lo invitò a trovare una voce nella quale potesse riconoscersi e sentirsi libero. È da lì che nasce, a mio avviso, il Piazzolla più autentico. Per questo trovo riduttivo descriverlo semplicemente come colui che ha distrutto il tango tradizionale per crearne uno nuovo. La sua produzione possiede un’identità autonoma e può essere avvicinata, semmai, al concetto di world music: è il risultato di una storia personale, di molte influenze e, soprattutto, di una ricerca profondamente individuale”.

E lei?

“Per quanto mi riguarda, sono partito dagli studi accademici, prima con la fisarmonica e poi con il bandoneón, seguendo una strada comune a molti studenti di Conservatorio e passando anche attraverso i concorsi internazionali. Nel 2001, per esempio, ne vinsi uno tra i più importanti al mondo per fisarmonica. Poi arriva inevitabilmente un bivio. Ne avevo già affrontato uno a diciotto anni, quando dovevo scegliere se continuare con la musica oppure intraprendere un’attività lavorativa in una delle industrie del Centro Italia. Un’altra svolta si è presentata quando ho cominciato a viaggiare e mi sono reso conto che avevo bisogno di costruire una voce più personale. Da una parte sentivo la necessità di ampliare il repertorio dei miei strumenti attraverso nuove composizioni; dall’altra desideravo sviluppare una ricerca legata alla mia terra e all’italianità. Lavorando molto all’estero, avvertivo sempre più forte il bisogno di portare con me una parte delle mie origini. Da qui è nata la volontà di interpretare anche opere mai eseguite prima, grazie alla collaborazione con numerosi autori italiani, affermati ed emergenti, che negli anni hanno scritto molto per me. Credo che, a un certo punto della propria maturazione, un artista debba trovare una lingua riconoscibile e offrire attraverso di essa un contributo personale. È ciò che ho cercato di fare. Oggi mi sento libero di passare da Piazzolla alle nuove composizioni nate appositamente per i miei strumenti, soprattutto nelle formazioni con archi e con orchestra sinfonica”.

Quando si interpreta un compositore come Piazzolla, dove finisce il rispetto della partitura e dove comincia la libertà dell’esecutore?

“Esiste già una differenza tra ciò che Piazzolla scriveva in partitura e ciò che poi suonava, e gli esempi sono numerosi. Questo ci dice molto sul margine che può avere un esecutore. È un tema che affronto anche come docente. Cerco di non formare musicisti tutti uguali, ma di lasciare spazio alla loro personalità, persino quando affrontano il repertorio del Seicento o del Settecento. La partitura va conosciuta e rispettata, ma non può trasformarsi in un esercizio di imitazione: chi si limita a riprodurre il modello di qualcun altro resterà inevitabilmente una copia. Con Piazzolla la sfida è ancora più complessa, perché è stato non soltanto un compositore straordinario, ma anche un interprete eccezionale del bandoneón. Confrontarsi con un riferimento simile senza imitarlo richiede una ricerca profonda. Quando suono Oblivion, Adiós Nonino, Libertango o un altro suo brano, parto da ciò che ha scritto e dalla conoscenza del suo stile, ma cerco poi di restituirlo attraverso la mia sensibilità e la mia ricerca sonora. Per questo ritengo importante che il suo repertorio non rimanga confinato alla fisarmonica e al bandoneón. Domani, per esempio, suonerò con Alessandro Carbonare, uno dei più grandi clarinettisti al mondo, e con Gloria Campaner, pianista straordinaria. Musicisti che provengono da esperienze differenti possono aprire prospettive inattese proprio perché portano con sé un’altra sensibilità. Ho appena registrato anche il mio secondo disco con la Cappella Gabetta, un ensemble specializzato nel repertorio barocco che utilizza strumenti antichi e corde di budello. Con Andrés Gabetta, argentino che vive da molti anni tra Francia e Svizzera, è nata una rilettura completamente diversa di Astor, proprio dall’incontro tra mondi apparentemente lontani. Studiare Piazzolla resta fondamentale: bisogna capire il suo rapporto con il tempo, il ritmo e le soluzioni espressive che aveva elaborato in maniera così originale. Una volta assimilato tutto questo, però, l’esecutore deve trovare la propria voce. La fedeltà, per me, non consiste nel riprodurre ciò che Piazzolla faceva, ma nel comprenderne profondamente il linguaggio per poterlo restituire con una sensibilità autentica e personale”.

Che cosa le ha dato il bandoneón che la fisarmonica non riusciva a darle? Che cosa ha aggiunto alla sua ricerca musicale?

“Sono due strumenti meravigliosi. Potrei dirle, banalmente, che viaggiando quasi ogni giorno in aereo è molto più semplice spostarsi con un bandoneón. In realtà sono ancora più folle, perché porto con me anche la fisarmonica! La differenza fondamentale, però, è nel suono. Il bandoneón possiede un timbro più struggente, profondamente legato all’universo di Piazzolla, ed è proprio quella sonorità che ho cercato quando, a diciannove anni, ho iniziato a studiarlo. Non per questo ho abbandonato la fisarmonica. Nel progetto Astor, per esempio, la utilizzo per alcuni brani nati da arrangiamenti che sfruttano tecniche più specifiche dello strumento. Più in generale, la associo a un repertorio legato all’italianità e a una sensibilità mediterranea, mentre per Piazzolla prediligo il bandoneón. Ho iniziato a suonarlo proprio per avvicinarmi a quel timbro inconfondibile che Astor ha impresso nella memoria degli ascoltatori. Per me utilizzare il suo stesso strumento significa conservare una componente essenziale di quel mondo sonoro, pur cercando una lettura personale. La fisarmonica e il bandoneón restano quindi due voci diverse, entrambe indispensabili alla mia ricerca”.

Lei ha avuto la possibilità di suonare con musicisti di altissimo livello e di esibirsi in luoghi considerati quasi templi della musica. Sul piano personale, che cosa rappresenta per lei il successo?

“Il successo è fatto di emozioni molto intense, ma anche estremamente brevi rispetto al lavoro necessario per raggiungerlo: gli applausi iniziano e, inevitabilmente, finiscono. Dopo un concerto può capitare di ritrovarsi da soli in una stanza d’albergo, e il passaggio dall’intensità del palco al silenzio non è sempre semplice. Una settimana fa, per esempio, ero a Batumi, sul Mar Nero, insieme a Gloria. Quella notte sono riuscito a dormire pochissimo perché sentivo ancora dentro tutto ciò che avevo vissuto durante l’esibizione. Forse il successo, per me, è proprio questo: un momento di straordinaria pienezza che dura poco, ma lascia una traccia molto più a lungo. Forse la mia fortuna è stata non aver mai attribuito troppo peso ai successi, soprattutto grazie a mia madre, che è sempre stata piuttosto severa. Dopo ogni risultato sapeva riportarmi con i piedi per terra, contenere l’entusiasmo e ricordarmi che bisognava tornare al lavoro. Sono felice di ciò che ho realizzato, naturalmente, ma non vivo dell’applauso o del pubblico che si alza in piedi. Appena termina un concerto, quell’esperienza appartiene già al passato. Non sono mai stato incline a contemplare a lungo ciò che avevo raggiunto: preferisco rivolgere lo sguardo a ciò che ancora posso costruire”.

È quasi una concezione pasoliniana del successo: il successo è un participio passato. Nel momento stesso in cui lo elaboriamo, è già finito.

“Finisce quando si spengono le luci del teatro. Ma proprio per questo può diventare l’energia con cui affrontare ciò che viene dopo. Per me ha funzionato come una sorta di dopamina, un’adrenalina capace di alimentare un sogno ulteriore e spingermi verso un nuovo obiettivo. Un tempo sfogliavo libri dedicati ai grandi interpreti del mio strumento e sognavo di poterne fare parte anch’io. Oggi quel desiderio si è realizzato, ma quasi paradossalmente quel libro non l’ho neppure aperto. Nel frattempo lo sguardo si era già spostato altrove. Forse è questo il mio rapporto con i risultati: quando ne raggiungo uno, sto già pensando al passo successivo”.

Allora provo a sfogliare io quel libro che lei non ha più aperto. Le propongo un gioco: se il Mario Stefano diciottenne incontrasse quello di oggi, che cosa lo stupirebbe di più? Che cosa è accaduto che quel ragazzo non avrebbe mai immaginato?

“Sono accadute molte cose che probabilmente non avrei mai immaginato. Una delle esperienze che mi ha dato maggiore fiducia nelle mie possibilità è stata la vittoria del concorso del 2001. Avevo tra i diciannove e i vent’anni e desideravo profondamente quel risultato. Fu un momento straordinario, che mi diede una forza enorme. Oggi, guardandomi indietro, ne comprendo ancora meglio il valore. Insegno, seguo molti allievi e ho alle spalle anni di esperienza: proprio per questo mi rendo conto di quanto fosse difficile riuscirci a quell’età e ne sono molto fiero. Quanto all’incontro immaginario tra il ragazzo che ero e la persona che sono diventato, è una domanda sulla quale avrei bisogno di riflettere prima di darle una risposta. Anche perché, ripensando a quegli anni, riaffiorano alcuni momenti che mi sono rimasti profondamente impressi. Mio padre, per esempio, era piuttosto scettico sulla possibilità che la musica potesse diventare la mia professione. Oggi, invece, se dovessi scegliere tra i miei genitori la persona con cui confrontarmi sulla musica, sui dubbi e sulle soddisfazioni, probabilmente sceglierei proprio lui. Con il tempo è diventato molto più sensibile a questi aspetti. Allora, però, fu soprattutto mia madre a credere nella strada che avevo deciso di intraprendere”.

Prima parlavamo proprio dell’importanza degli incontri. Ce n’è stato uno, magari apparentemente piccolo, che ha inciso davvero sulle sue scelte?

“Sì, mi viene in mente un episodio avvenuto proprio nei giorni in cui in famiglia si discuteva intensamente del mio futuro. Tra il 1998 e il 1999 ricevetti una lettera dalla Slovacchia. All’epoca non esisteva l’immediatezza con cui oggi comunichiamo attraverso WhatsApp, Messenger o Instagram. A scrivermela era una ragazza per la quale avevo anche un debole e che incontravo durante i concorsi internazionali ai quali partecipavo. Mi diceva che era felice perché ci saremmo rivisti l’anno successivo e avremmo avuto l’occasione di parlare, stare insieme e scambiarci le nostre idee. Quelle parole arrivarono mentre stavo prendendo una decisione importante. Le vissi quasi come un fiore ricevuto nel momento giusto e, paradossalmente, contribuirono a far pendere la bilancia verso la musica. Quando sono tornato in Slovacchia, circa quattro mesi fa, ho suonato a Bratislava e mi è dispiaciuto non riuscire a incontrarla. Mi sarebbe piaciuto rivedere, dopo tanti anni, la persona che con un gesto così semplice aveva avuto un peso in una fase tanto delicata della mia giovinezza. È sorprendente pensare a quanto poco possa bastare, a volte, per imprimere una direzione diversa alle nostre scelte: una lettera, poche parole, la sensazione che qualcuno creda in noi. A quell’età avevo molti dubbi su ciò che sarei riuscito a costruire. Forse è proprio per questo che conservo ancora quel ricordo con tanta intensità. A volte basta davvero pochissimo per regalare a una persona un’emozione, una speranza o un motivo per continuare a credere nel proprio percorso. Sono sempre stato molto attratto dagli incontri, dalle persone e dalle culture. Ho conosciuto individui straordinari che hanno contribuito alla mia crescita. Ho incontrato ragazze provenienti da ogni parte del mondo: mi ha sempre mosso una grande curiosità, il desiderio di conoscere persone e realtà diverse dalla mia. Non a caso oggi vivo con una ragazza siberiana. Persino nella mia quotidianità, anche nei pochi giorni che trascorro a casa, in qualche modo continuo a viaggiare, perché la mia compagna proviene da una parte del mondo molto lontana dalla mia”.