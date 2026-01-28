Mario Tozzi attacca il sindaco di Niscemi dopo la frana, "non può fare finta di niente, deve chiedere scusa"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mario Tozzi prevede altre “Niscemi” e va all’attacco del primo cittadino del paese a rischio collasso. Il geologo e volto noto della Tv ha criticato duramente la gestione del sindaco Massimiliano Conti, per il divulgatore scientifico colpevole insieme alle istituzioni di non aver fatto nulla per evitare il disastro. “Non è mai un evento naturale, diventano catastrofici solo per colpa nostra” ha dichiarato.

L’attacco al sindaco Conti

Il geologo ha attribuito le responsabilità della frana di Niscemi all’amministrazione attuale e a quelle precedenti del comune in provincia di Caltanissetta, colpito dal dissesto idrogeologico non soltanto a causa delle conseguenze del ciclone Harry.

“Guardate – ha detto il geologo alla trasmissione Ignoto X – io veramente sono senza parole nel sentire il sindaco di un paese costruito da tempo immemorabile su un costone roccioso, già di suo soggetto a movimenti franosi: il primo che si ricorda è del 1790, poi non diciamo di quello che 30 anni… dicono che loro non se l’aspettavano, ma io questa roba non la posso più sentire”.

Le parole di Mario Tozzi

Commentando il disastro, Mario Tozzi prevede altre Niscemi in Italia, sia per colpa di eventi atmosferici sempre più estremi e delle caratteristiche geologiche ben note del territorio, ma anche delle costruzioni senza scrupoli in zone a rischio.

“Gli amministratori dei territori non possono più fare finta di niente – ha attaccato il geologo – non lo sai, non lo sapevi, non te l’aspettavi? Vuol dire che non hai studiato, vuol dire che non hai visto quello che c’era, vuol dire che non ti sei reso conto di come è fatta l’Italia e questo non si può più tollerare”.

Secondo il divulgatore scientifico, è “l’ignoranza” il primo problema da affrontare per evitare altri disastri del genere, che comunque “non è una scusante, è un’aggravante”.

Le cause della frana di Niscemi

Nell’intervista a Pino Rinaldi, Tozzi non ha elencato chiaramente le cause che hanno portato all’emergenza a Niscemi, costringendo circa 1.500 abitanti all’evacuazione.

“Non pianifichi il territorio, non abbatti le case che avresti dovuto abbattere dal 1997 – ha ricordato – quelle della zona rossa che già c’era dove non essere abbattute. È un aggravante. Non ti rendi conto che c’è una crisi climatica in atto? Queste sono le tre ragioni per cui l’Italia finisce così”.

Il geologo ha ricordato come la “scarsa attitudine nella pianificazioni territoriale” sia da secoli in Italia una questione “culturale”.

“Spendiamo peraltro 2 miliardi per tutta questa crisi meteorologica di questi giorni tra Sardegna, Calabria e Sicilia – ha sottolineato infine – questi soldi li avremmo spesi in prevenzione, se i sindaci invece di dare permesso di costruire dappertutto, anche legittimamente, avessero guardato meglio dove è il territorio, se avessero abbattuto quello che dovevano abbattere. Noi non saremmo qui così. Invece ancora stiamo qui così”.