Mario Tozzi avverte sul cambiamento climatico, "stiamo andando verso una crisi difficile da prevedere"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso della trasmissione Agorà, il geologo Mario Tozzi ha lanciato un chiaro monito sul cambiamento climatico, spiegando che l’umanità sta andando incontro a una crisi dai risultati difficilmente prevedibili. Il divulgatore ha invitato a tagliare le emissioni delle compagnie fossili e a puntare sulle rinnovabili, sollecitando scelte di buon senso sul territorio e sul deposito unico di scorie.

L’allarme di Mario Tozzi sul cambiamento climatico

Nel corso della trasmissione Agorà, condotta da Annalisa Bruchi su Rai 3, il geologo e divulgatore Mario Tozzi ha analizzato l’impatto dei combustibili fossili sull’ambiente e la salute del pianeta.

Pur riconoscendone il ruolo nello sviluppo umano, Tozzi ha evidenziato come oggi siano evidenti le loro conseguenze negative: “Stiamo velocemente andando verso una crisi climatica i cui risultati finali sono molto difficili da prevedere, perché abbiamo visto che non riusciamo più a stare nel riscaldamento di un grado e mezzo in più rispetto al periodo considerato, quindi significa che andremo oltre”.

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Per Tozzi non basta fare affidamento sull’adattamento e sulla tecnologia: “Se non mitighiamo, cioè se non interveniamo sulle emissioni clima-alteranti, rischiamo di avere degli adattamenti che poi non saranno più utili perché saranno superati”.

Le responsabilità delle grandi compagnie

Il divulgatore ha poi chiamato in causa direttamente i colossi del settore energetico per guidare e finanziare il cambiamento: “I responsabili di questa cosa sono le compagnie gas-petrocarboniere. Non è che dobbiamo andarle a cercare altrove”.

“Hanno guadagni così grandi che, se pure usassero una piccola parte dei loro guadagni, non dei fatturati, per la riconversione e per guidare la transizione, potrebbero essere le stesse compagnie, senza fallire, a guidarla – ha chiarito Tozzi, aggiungendo poi – Basta nuove trivellazioni, perché gli scienziati ce l’hanno detto: se ne fai nuove e poi le bruci, non starai mai entro i limiti di temperatura. Basta sussidi di ogni tipo”.

Come modello virtuoso ha citato quanto avvenuto per il buco nell’ozono: “Ora quelle lacerazioni si stanno richiudendo perché le grosse industrie, compresa DuPont, dunque stiamo parlando di colossi, si sono riconvertite perché i CFC non potevano più essere prodotti. Bisogna che i protagonisti di questa transizione siano coloro che l’hanno provocata“.

Le rinnovabili sul territorio e la posizione sul deposito nucleare

Un altro passaggio chiave dell’intervento ha riguardato la gestione del territorio e l’installazione degli impianti di energia pulita. Rispondendo alle polemiche sull’impatto paesaggistico, Tozzi ha chiarito che “la concentrazione di pannelli su un’area vergine in numero elevato è più remunerativa da un punto di vista economico”, proponendo di sfruttare superfici già compromesse come cave o coperture di edifici.

Il geologo ha poi aggiunto: “Le pale eoliche sul Colle dell’Infinito di Leopardi è meglio non mettercele”, sottolineando come le rinnovabili abbiano il pregio di essere “modulari” e adatte ai consumi domestici.

Infine, Tozzi si è espresso con favore sul deposito unico per le scorie a media e bassa radioattività: “Quello noi lo dobbiamo fare per legge, anche perché l’Europa ce lo chiede. Sono stati individuati 67 siti, tra cui ci sono anche quelli lì nel Lazio, bisognerà scegliere opportunamente uno. Me lo mettessero sotto casa non avrei niente da dire, insomma”.