Mario Tozzi dalla spiaggia da sogno in Grecia accende la polemica contro i prezzi degli stabilimenti italiani

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Puntuale come ogni anno si riaccende la polemica sui costi troppo elevati degli stabilimenti balneari in Italia. A denunciare il carovita è il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che sui social mostra la sua vacanza da sogno su una spiaggia greca. Lì un lettino costa 10 euro al giorno e l’arenile è pulito, accessibile a tutti e sgombro da qualsivoglia costruzione abusiva.

Mario Tozzi dalla spiaggia in Grecia

Anche Mario Tozzi, geologo del CNR e divulgatore scientifico, ha voluto dire la sua sul carovita vacanziero.

Per le vacanze estive, Tozzi ha scelto la Grecia, trascorrendo il fine settimana di Ferragosto sull’isola di Naxos.

Il geologo condivide sui propri profili social la foto di una spiaggia paradisiaca, con le dune popolate da appena qualche ombrellone.

“Chilometri di spiaggia e dune pulitissime, – racconta – nessun cestino, niente rifiuti, baretti nel retroduna, qualche costruzione dietro”.

Non si tratta, però, di un semplice diario delle ferie, quanto di una non così velata critica ai litorali italiani.

L’attacco agli stabilimenti italiani

Mario Tozzi spiega che, a Naxos, il noleggio di due lettini e un ombrellone in uno stabilimento con servizi costa 10 euro al giorno.

Tariffe decisamente inferiori a quelle applicate dai gestori dei lidi del Belpaese.

“Una sola parola per chi ha gestito il demanio costiero da noi: vergogna” è il duro commento del geologo.

È quasi una tradizione per Tozzi, che già due anni fa aveva svelato i competitivi costi delle vacanze in Grecia.

“Non vi viene il sano desiderio di mandare a quel paese qualcuno dei nostri balneari?” si chiedeva allora.

Quanto costa un ombrellone in Italia

Fin dall’inizio dell’estate si è iniziato a parlare dell’aumento dei costi per l’accesso agli stabilimenti balneari.

I consumatori denunciano tariffe troppo elevate, mentre i balneari lamentano la sempre più scarsa affluenza.

Il prezzo medio giornaliero di un ombrellone, ha stimato Altroconsumo, si aggira attorno ai 30 euro, in base alla Regione.

In generale, così come segnalato dal Codacons, si segnalano rincari del +5% per ombrelloni e lettini, del +10% per pedalò e canoe.

Il risultato, riporta Assobalneari, è la perdita di villeggianti tra il 20 e il 30% anche nelle località solitamente più affollate.