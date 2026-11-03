Mario Tozzi denuncia le fake news di Trump sul cambiamento climatico, "il vero truffatore è lui"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump bollò l’allarme sul cambiamento climatico nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu nel settembre 2025. È una delle frasi più note che Trump, noto negazionista climatico, va ripetendo da anni, sostenendo che il riscaldamento globale causato dall’uomo sia una bufala. “Il vero truffatore è lui che sta cercando di raccontare una realtà che non esiste”, dice Mario Tozzi, che denuncia la pericolosità di queste fake news da parte di politici e personalità molto seguite.

Mario Tozzi: “Non esiste il disastro”

Nella puntata di martedì 3 ottobre di Agorà su Rai 3 è intervenuto come ospite, tra gli altri, il noto geologico e divulgatore scientifico Mario Tozzi, per presentare il suo nuovo libro I disastri non esistono. “Non esiste il disastro – dice – esiste l’evento naturale che diventa disastroso a causa nostra”.

Quello dell’Italia è un territorio fragile e molto attivo geologicamente, ricorda Tozzi, “abbiamo il record di frane in Europa”. Per questo “dovremmo muoverci con grande attenzione”. Tozzi ha ricordato alcuni degli eventi calamitosi della storia italiana, tra cui l’alluvione di Firenze di sessanta anni fa.

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Da allora, sostiene il geologo, si è fatto molto poco per ridurre i rischi, perché “imputiamo alla fatalità” eventi come frane e alluvioni che diventano disastrosi a causa delle nostre azioni: “Questo è l’errore più grande che abbiamo commesso, a cui si aggiunge ora la crisi climatica“.

Le fake news di Trump sul cambiamento climatico

Da tempo Mario Tozzi è impegnato nel raccontare e spiegare il cambiamento climatico, anche per cercare di contrastare le fake news e le teorie complottistiche che circolano sul tema. Diffuse anche da personaggi molto noti e seguiti e in posizioni di potere, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Da anni, prima ancora che scendesse in politica, il miliardario americano sostiene pubblicamente che il cambiamento climatico e l’allarme degli scienziati di tutto il mondo sul riscaldamento globale sia una bufala.

Numerose le dichiarazioni sul tema dette pubblicamente nel corso degli anni, molte da presidente Usa. Una delle più note, anche per l’espressione usata, risale al settembre 2025, quando durante il suo discorso all’assemblea generale dell’Onu definì la crisi climatica “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”.

Tozzi contro Trump: “Il vero truffatore è lui”

“Il vero truffatore è lui che sta cercando di raccontare una realtà che non esiste”, ha attaccato Tozzi dopo che ad Agorà sono state fatte sentire alcune delle dichiarazioni di Trump sul cambiamento climatico.

“Non conviene a nessuno negare la crisi climatica, tranne a chi ci guadagna”, ha sottolineato, anche perché “poi avranno i figli nella stessa barca dei nostri”. Tozzi ha poi ricordato che la scienza “è unanime” nel dire che il cambiamento climatico è causato dall’uomo.